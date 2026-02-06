"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

El consultor político Emmanuel Rincón analizó en La Mañana de NTN24 la situación del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien aparentemente habría sido capturado en Caracas, Venezuela.

Según Rincón, Saab y el empresario Raúl Gorrín “efectivamente están detenidos”, pero el régimen chavista no lo confirma porque sería aceptar que recibe órdenes directas desde Estados Unidos.

“Es completamente cierto de que Saab y Gorrín están detenidos. Lo que no sabemos es lo que va a pasar”, dijo.

Y añadió: “Claramente, el ala del chavismo que está negociando con la CIA y el Gobierno de Estados Unidos es el ala de los hermanos Rodríguez que, si quieren o aspiran tener algún tipo de impunidad en el futuro, lo único que pueden hacer es obedecer completamente a Washington y saben que si no lo hacen, el destino de ellos va a ser lo mismo que le ocurrió a Nicolás Maduro”, señaló.

Argumentó que es incierto lo que va a pasar con Saab en los próximos días y que el régimen podría dar la cara y admitir que lo han capturado y que lo va a entregar a Estados Unidos.

Por otro lado, Rincón mencionó la situación de Diosdado Cabello, segundo del chavismo en Venezuela, quien tiene una acusación igual de grave a la de Maduro ante la justicia de EE. UU.

“Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado (...) Para Diosdado la única alternativa es rebelarse contra los hermanos Rodríguez o esperar a que sea entregado a la justicia de EE. UU.”, señaló.