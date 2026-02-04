Lamine Yamal superó marca de Maradona en el Barcelona con el gol que hizo en el triunfo contra el Albacete en la Copa del Rey

Con tan solo 18 años, el futbolista español Lamine Yamal sigue igualando o superando récords de algunas leyendas del Barcelona, metiéndose cada vez más entre los libros de historia del club.

El joven delantero del conjunto blaugrana anotó en el triunfo 2-1 ante el Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey, no solo ayudando a su equipo a pasar a la siguiente fase del torneo, sino también superando al mítico futbolista Diego Armando Maradona.

Con esta anotación, Lamine llegó a los 39 tantos con el Barcelona, una cifra que lo pone por encima de los que hizo el fallecido Maradona en su paso por el club español.

'Pelusa', como era conocido Maradona, en sus días de vestir los colores del conjunto catalán logró anotar 38 goles, en los 58 partidos que jugó. Mientras que la joven estrella del Barça consiguió superar a la leyenda del fútbol con los 39 goles que hizo en los 135 partidos que ha disputado.

Sin duda, Yamal se está haciendo su camino con tan solo 18 años a convertirse en uno de los jugadores más importantes del club.

De hecho, según datos entregados por el mismo Barcelona, Lamine lleva hasta la fecha un total de 26 participaciones en goles, con 14 tantos y 12 asistencias en todas las competiciones.

De acuerdo con el club, la promesa del fútbol en el mundo ctualmente se encuentra en "la 71.ª posición del ranking de máximos goleadores del club, pero seguro que, con el paso de los años, escalará muchas posiciones".

El conjunto blaugrana también ha calificado al joven español como "una fábrica de goles" y explicó que "hoy en día, Lamine Yamal es uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Su incidencia en el juego es total y, en ataque, es una de las soluciones tanto en partidos trabados como en partidos abiertos".

"A su capacidad para desbordar, se suma su visión a la hora de dar asistencias. En las últimas jornadas, además, lo hemos visto en una faceta en la que cada vez se siente más cómodo: los goles. El extremo es cada día más determinante de cara a puerta y buena prueba de ello son sus cuatro partidos consecutivos marcando", agrega el texto del club.

Además, con ese gol que hiozo frente al Albacete, Lamine ya suma cuatro partidos seguidos marcando en todas las competiciones, una estadística que comparte con solamente ocho leyendas del club: Messi (19 veces), Luis Suárez (10), Robert Lewandowski (5), Neymar (5), Ousmane Dembélé, Raphinha, Ferran Torres y el mencionado Lamine Yamal.