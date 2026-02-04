NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Lamine Yamal

Lamine Yamal superó marca de Maradona en el Barcelona con el gol que hizo en el triunfo contra el Albacete en la Copa del Rey

febrero 4, 2026
Por: Diana Pérez
Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal | Foto: EFE
El joven delantero ya suma cuatro partidos seguidos marcando en todas las competiciones, una estadística que comparte con solamente ocho leyendas del club.

Con tan solo 18 años, el futbolista español Lamine Yamal sigue igualando o superando récords de algunas leyendas del Barcelona, metiéndose cada vez más entre los libros de historia del club.

El joven delantero del conjunto blaugrana anotó en el triunfo 2-1 ante el Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey, no solo ayudando a su equipo a pasar a la siguiente fase del torneo, sino también superando al mítico futbolista Diego Armando Maradona.

o

Con esta anotación, Lamine llegó a los 39 tantos con el Barcelona, una cifra que lo pone por encima de los que hizo el fallecido Maradona en su paso por el club español.

'Pelusa', como era conocido Maradona, en sus días de vestir los colores del conjunto catalán logró anotar 38 goles, en los 58 partidos que jugó. Mientras que la joven estrella del Barça consiguió superar a la leyenda del fútbol con los 39 goles que hizo en los 135 partidos que ha disputado.

Sin duda, Yamal se está haciendo su camino con tan solo 18 años a convertirse en uno de los jugadores más importantes del club.

De hecho, según datos entregados por el mismo Barcelona, Lamine lleva hasta la fecha un total de 26 participaciones en goles, con 14 tantos y 12 asistencias en todas las competiciones.

De acuerdo con el club, la promesa del fútbol en el mundo ctualmente se encuentra en "la 71.ª posición del ranking de máximos goleadores del club, pero seguro que, con el paso de los años, escalará muchas posiciones".

o

El conjunto blaugrana también ha calificado al joven español como "una fábrica de goles" y explicó que "hoy en día, Lamine Yamal es uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Su incidencia en el juego es total y, en ataque, es una de las soluciones tanto en partidos trabados como en partidos abiertos".

"A su capacidad para desbordar, se suma su visión a la hora de dar asistencias. En las últimas jornadas, además, lo hemos visto en una faceta en la que cada vez se siente más cómodo: los goles. El extremo es cada día más determinante de cara a puerta y buena prueba de ello son sus cuatro partidos consecutivos marcando", agrega el texto del club.

Además, con ese gol que hiozo frente al Albacete, Lamine ya suma cuatro partidos seguidos marcando en todas las competiciones, una estadística que comparte con solamente ocho leyendas del club: Messi (19 veces), Luis Suárez (10), Robert Lewandowski (5), Neymar (5), Ousmane Dembélé, Raphinha, Ferran Torres y el mencionado Lamine Yamal.

Temas relacionados:

Lamine Yamal

Diego Armando Maradona

Barcelona

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Más de Deportes

Ver más
Jugadores del Manchester United | Foto: EFE
Manchester United

Manchester United alcanzó acuerdo con importante estudio para hacer una serie al estilo de 'The Crown'

Luis Javier Suárez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

“Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones": Luis Javier Suárez sobre Colombia de cara a la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo junto a Miguel Veloso y Luis Cunha "Nani" | Foto: EFE
Futbolistas

Futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y fue campeón de la Eurocopa regresó del retiro para jugar en una exótica liga

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Jugadores del Manchester United | Foto: EFE
Manchester United

Manchester United alcanzó acuerdo con importante estudio para hacer una serie al estilo de 'The Crown'

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

"Es una flota mayor, liderada por el gran portaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela": Trump lanza duro mensaje a Irán

Papa León XIV | Foto AFP
Papa León XIV

Papa León XIV expresó “gran inquietud” por tensiones entre Cuba y EE. UU. y pide diálogo

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González - Foto: AFP
Presos políticos

"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro dice que su padre envió su primer mensaje desde la prisión en Estados Unidos

Luis Javier Suárez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

“Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones": Luis Javier Suárez sobre Colombia de cara a la Copa del Mundo

La presidente de México, Claudia Sheinbaum (EFE)
Claudia Sheinbaum

Presidente Claudia Sheinbaum reveló respuesta que le dio a Trump en reciente llamada a pregunta sobre Venezuela y la captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre