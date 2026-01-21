NTN24
Administración Trump

Trump anuncia un "marco de acuerdo" respecto a Groenlandia y descarta imponer aranceles tras encuentro con el secretario general de la OTAN

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente estadounidense manifestó que esta solución, si se consuma, será “excelente para los Estados Unidos de América y todas las naciones de la OTAN”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la formación de lo que definió el “marco de un acuerdo” respecto a la situación de Groenlandia tras un encuentro que sostuvo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Basándonos en una reunión muy productiva que he tenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos formado el marco de un acuerdo futuro con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la Región Ártica”, indicó Trump en un mensaje divulgado en su red social Truth Social.

Además, el mandatario confirmó que sobre la base este reciente entendimiento con el secretario general de la alianza militar no va a imponer los “aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero”.

Trump aseveró, además, que se están llevando a cabo conversaciones adicionales “sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia”.

“Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente”, expresó Trump.

Temas relacionados:

Administración Trump

Donald Trump

OTAN

Alianza militar

Groenlandia

