NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando": madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Fanny Lozada habló en el programa La Noche de NTN24 sobre una carta que constrasta con el sufrimiento y el dolor de miles de familias venezolanas separadas por el régimen.

Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, publicó una carta tras cumplirse un mes de la detención de su padre en Estados Unidos, un texto que contrasta dramáticamente con la situación de miles de familias venezolanas separadas por la represión del régimen que su padre encabezó.

"Un mes sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre, un mes sin escucharte o verte directamente, ha sido duro, sí, muy duro", escribió Maduro Guerra en su misiva. El texto continúa: "Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes, cuando te vea de nuevo nos daremos un abrazo y continuaremos el camino de Bolívar y Chávez".

Cuando cientos de venezolanos permanecen detenidos en condiciones precarias, muchos sin acceso a sus familias ni atención médica adecuada; cuando varios prisioneros han fallecido en centros de detención sin poder despedirse de sus seres queridos; cuando muchos están desaparecidos y sus familias no tienen noticias sobre ellos, la carta de Nicolasito solo puede generar rechazo.

Precisamente, en el programa La Noche de NTN24, Fanny Lozada, cuya hija Aliannys Araujo está detenida desde agosto acusada por el régimen de terrorismo, relató las vejaciones sufridas por su familia a manos del régimen de Nicolás Maduro.

La mujer, que recientemente se desmayó en una tarima mientras imploraba la libertad de su hija, contó además los atropellos que sufrió su nieto Moisés de 15 años.

"Me lo torturaron. Le amarraron la cabeza con una bolsa, le metieron corriente, le daban con el zapato por la cabeza. Le decían que dijera dónde estaba su mamá. Y él decía: me vas a tener que matar porque yo no sé dónde está mi mamá", narró la mujer.

Lozada afirmó haber tenido un encuentro directo con Nicolasito en El Rodeo: "Él estuvo en la cárcel de El Rodeo y me dijo: señora Fanny Lozada. Yo le dije: sí, dígame señor. No sabía que era él, porque tenía la capucha en la cabeza". Según su testimonio, cuando manifestó sentirse mal, Maduro Guerra le dijo "cáete", permitiendo que cayera al suelo y se golpeara su cabeza.

Por esta razón, toda esta situación, y la de miles de familias más, contrasta con el mensaje de Nicolasito a su padre, el dictador Maduro, quien aunque está preso en los Estados Unidos tiene acceso a atención médica, puede recibir cartas, tiene abogados de su elección y no enfrenta torturas, situación opuesta a la denunciada en las cárceles venezolanas.

Fanny Lozada, por ejemplo, mencionó que solo pudo confirmar que su hija estaba viva cuando esta realizó una llamada telefónica seis meses después de su detención. "Durante seis meses sin saber nada de mi hija. Nada, señora, nada. Yo no tenía ninguna fe de vida", expresó.

Y le envió un mensaje al hijo del tirano que fue derrocado: "Tú no sabes lo que duele un hijo porque tú eres hijo, más no eres padre. Yo sí parí a mi hija y a mí me duele el alma, me duele el corazón".

Y resaltó: "A tu padre no lo están torturando, le están dando atención médica y puede recibir cartas".

Finalmente, la esperanza de reunirse con su hija y el deseo de justicia resonaron como un grito en su testimonio. "Espero que pronto vea a mi hija... sin miedo, seguiré luchando", afirmó Lozada con fortaleza.

