Viernes, 06 de febrero de 2026
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
A lo largo de su carrera, Dogu ha demostrado ser una diplomática hábil, capaz de manejar las delicadas dinámicas de países con regímenes autoritarios como Honduras y Nicaragua.

La llegada de Laura Dogu a Venezuela no es solo un cambio diplomático, sino un hito estratégico en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela.

En un reciente mensaje a través de redes sociales, Dogu declaró: "Mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos para ejecutar el plan de tres pasos", detallando un enfoque centrado primero en la estabilización del país, seguido de la recuperación económica, y finalmente en una transición hacia una Venezuela "amigable, estable, próspera y democrática".

Estas declaraciones resonaron tanto en Caracas como en Washington, marcando un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral.

A lo largo de su carrera, Dogu ha demostrado ser una diplomática hábil, capaz de manejar las delicadas dinámicas de países con regímenes autoritarios como Honduras y Nicaragua. Esta experiencia la prepara para enfrentar los desafíos únicos que presenta Venezuela.

Según analistas como Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela, "no se negocia; aquí está planteada una agenda, una cartilla que comporta un continuar obedeciendo". Dogu desempeñará un papel crucial en implementar y supervisar esta agenda dictada por la administración Trump.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas se destaca por la reapertura del espacio aéreo y una licencia general emitida para facilitar la recuperación económica, medidas que fortalecen las estructuras necesarias para una reforma económica.

Dogu enfatizó la importancia de asegurar que el progreso económico sea sostenible y beneficie a ambas naciones, mencionando reformas institucionales y económicas como aspectos clave.

La participación de Dogu ya ha provocado un cambio notable en el tono diplomático. Delcy Rodríguez, quien ocupa un papel importante en el actual régimen venezolano, adoptó un enfoque de "respeto y cortesía", destacando la importancia de "una agenda de trabajo con Washington".

Por su parte, expertos como Rodolfo Calalongo opinan que Dogu destaca como una "negociadora pragmática", con la habilidad de lograr acuerdos dentro de un entorno político complejo.

 

Más de Política

Más noticias

Especiales

