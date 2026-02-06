"El croquis se está usando de nuevo": Octavio Pérez, coronel (R) de la Armada de Estados Unidos, compara despliegue cerca de Cuba con el que se vio en Venezuela
La presencia de buques de guerra de Estados Unidos cerca de Cuba se ha intensificado significativamente como parte de una estrategia militar en el Caribe bajo la Operación Southern Spear.
El destructor de misiles guiados USS Stockdale (DDG 106) llegó a la bahía de Puerto Príncipe el 3 de febrero, operando a escasa distancia del extremo oriental de Cuba.
Asimismo, un destructor estadounidense fue rastreado a solo 111 km (aprox. 60 millas) de la costa cubana el 6 de febrero de 2026.
Sobre este tema, Octavio Pérez, coronel (R) de la Armada de Estados Unidos, habló en el programa La Tarde de NTN24.
“El croquis se está usando de nuevo. La plataforma es idéntica (despliegue militar de EE.UU.) como lo que se hizo en Venezuela (captura de Maduro). En Cuba están entre 18 y 20 horas sin electricidad, es un sistema totalmente destruido”, dijo el entrevistado.
“El régimen castrista ha fallado y la gente está pidiendo su salida. Esto hace parte (el despliegue de EE.UU. Cerca de Cuba) de un plan para la búsqueda de estabilización en la región”, complementó.
En medio de la tensión entre Washington y La Habana, el dictador Miguel Díaz-Canel dijo estar “dispuesto” a sentarse a dialogar con la administración Trump.