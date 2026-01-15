NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Venezuela

Venezuela seguirá en niveles críticos hasta 2037 por su deuda externa, según análisis económicos

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezuela | Foto Canva
De acuerdo a un reciente análisis, la deuda externa “se mantiene extraordinariamente elevada, a menos que la producción petrolera alcance los 3 millones de barriles diarios”.

Un reciente análisis de Oxford Economics informó que la deuda externa de Venezuela seguirá incrementándose, incluso en un eventual evento de potente crecimiento de la producción de petróleo.

La organización estimó que el país tiene una deuda externa equivalente al 193% del PIB en la actualidad, y este porcentaje se mantendría muy por encima de los niveles observados en naciones comparables hasta el 2037.

En el informe se lee que “Venezuela fue en su día un importante productor de petróleo y afirma tener las mayores reservas de petróleo del mundo, aunque la producción se ha reducido a menos de 1 millón de barriles por día (mbpd)”, en contraste con la producción mundial total de 103 mbpd.

En ese contexto, un analista de la organización explicó que en un paso prolongado de la producción petrolera, esta alcanzaría 2 millones de barriles diarios mbd y 3 mbd, lo que correspondería a un PIB de 185.000 millones de dólares y 255.000 millones de dólares.

En ese escenario optimista, se explica que “la deuda se reduce en ambos escenarios, asumiendo superávits fiscales primarios de largo plazo, pero se mantiene en niveles insostenibles y por encima de los pares en situación de estrés”.

Asimismo, el documento sostiene que “la deuda en 2037 sería tan elevada como en casos actualmente insostenibles como Ucrania y Senegal”, haciendo referencia que Ucrania por su guerra tiene un aumento drástico de deuda externa duplicada a 115 millones de dólares desde 2022, mientras que Senegal enfrenta una crisis por “deuda oculta” que disparó su ratio PIB por encima del 100%, esto según Reuters.

Estimaciones de deuda

Oxford sostiene que la deuda externa total es de 160 millones o el equivalente al 193% del PIB, lo que lo ubica cerca al punto medio del rango de estimaciones.

En contraste, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la deuda total, tanto interna como externa asciende a 197.000 millones a 2024, es decir un 164% del PIB.

Petróleo venezolano frente al mundo

“Si bien Venezuela representa solo una pequeña parte del suministro mundial de petróleo, representa aproximadamente el 4,5% del suministro mundial de crudo pesado. China, el principal destino del petróleo venezolano sancionado, sería el más gravemente afectado”, explicaron los analistas de Oxford.

Finalmente, persiste “la mayor incertidumbre” radicada “en si las autoridades venezolanas, en cooperación con Estados Unidos” lograrán “aumentar con éxito la producción de petróleo a la registrada en la década de 1990, cercana a los 3 mbpd o más”.

