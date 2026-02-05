“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

A un mes de la captura de Nicolás Maduro, el impacto político es innegable, pero aún hay preguntas sin responder, sobre todo, en el plano de defensa militar, aún no hay claridad total sobre cómo se ejecutó la operación y cuántos muertos dejó, por ejemplo.

No hay cifras claras ni precisas, los sistemas de defensa no se activaron y no llegó a lanzarse ni uno solo de los misiles que se dijo tenían preparados.

Stephen Donehoo, exoficial de inteligencia militar del gobierno de Estados Unidos, especializado en Latinoamérica, y exasesor de seguridad en la Casa Blanca, habló en La Tarde de NTN24 sobre las fallas del sistema de defensa del régimen el día de la captura de Maduro y aseguró que el sistema venezolano es ruso y de hace más de 15 años, por lo que Estados Unidos ya sabe cómo neutralizarlo y con los sobrevuelos que hizo, estudió cómo proceder.

“Los sistemas que tenía el régimen venezolano eran chinos y rusos, y Estados Unidos tiene unidades y equipos técnicos y científicos que pueden disecar y ayuda a encontrar como atacarlas, medir frecuencias y demás. Estados Unidos usa esa información para reprogramar nuestros sistemas y crear sistemas de contramedidas contra ellos, por eso no es de sorprender que los sistemas que tenía Venezuela de hace más de 15 años ya estaban estudiados hacía mucho tiempo para poderlos atacar”, señaló el invitado.