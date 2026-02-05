NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El líder del régimen fue capturado el pasado 3 de enero en un operativo estadounidense que no dio tiempo a la dictadura de reaccionar.

A un mes de la captura de Nicolás Maduro, el impacto político es innegable, pero aún hay preguntas sin responder, sobre todo, en el plano de defensa militar, aún no hay claridad total sobre cómo se ejecutó la operación y cuántos muertos dejó, por ejemplo.

No hay cifras claras ni precisas, los sistemas de defensa no se activaron y no llegó a lanzarse ni uno solo de los misiles que se dijo tenían preparados.

Stephen Donehoo, exoficial de inteligencia militar del gobierno de Estados Unidos, especializado en Latinoamérica, y exasesor de seguridad en la Casa Blanca, habló en La Tarde de NTN24 sobre las fallas del sistema de defensa del régimen el día de la captura de Maduro y aseguró que el sistema venezolano es ruso y de hace más de 15 años, por lo que Estados Unidos ya sabe cómo neutralizarlo y con los sobrevuelos que hizo, estudió cómo proceder.

“Los sistemas que tenía el régimen venezolano eran chinos y rusos, y Estados Unidos tiene unidades y equipos técnicos y científicos que pueden disecar y ayuda a encontrar como atacarlas, medir frecuencias y demás. Estados Unidos usa esa información para reprogramar nuestros sistemas y crear sistemas de contramedidas contra ellos, por eso no es de sorprender que los sistemas que tenía Venezuela de hace más de 15 años ya estaban estudiados hacía mucho tiempo para poderlos atacar”, señaló el invitado.

Cae Maduro en Venezuela

Defensa

Régimen venezolano

Administración Trump

Estados Unidos

Rusia

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Fanny Lozada - Nicolás Maduro Guerra
Presos políticos en Venezuela

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando": madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Incendios en Chile - Foto AFP
Chile

La NASA captó impactante imagen del humo que emana de los incendios forestales en Chile

Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Fanny Lozada - Nicolás Maduro Guerra
Presos políticos en Venezuela

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando": madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Incendios en Chile - Foto AFP
Chile

La NASA captó impactante imagen del humo que emana de los incendios forestales en Chile

Donald Trump - Foto AFP/ TPS - Foto EFE
Donald Trump

Corte de apelaciones dictamina que decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue ilegal

Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Guerra Comercial

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

Salomón Rondón, delantero del Pachuca - Foto: EFE
Salomón Rondón

Así fue el gol de Salomón Rondón con su nuevo equipo tras su regreso del fútbol español

Luna | Foto Canva
Luna

La Luna no es pasiva: investigaciones muestran que ha estado “robando” moléculas de la atmósfera terrestre

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre