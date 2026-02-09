En una operación conjunta, Estados Unidos y Colombia lograron la interceptación de un ‘narcosubmarino’ y la destrucción de 10 toneladas de cocaína

Este lunes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), en un trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad colombiana, llevó a cabo una operación que les permitió la neutralización de un submarino que transportaba más de 8 toneladas de droga.

“Con el apoyo de la INL, las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar este ‘narcosubmarino’. Se destruyeron 10 toneladas de cocaína”, indicó la INL.

De acuerdo a la información compartida por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, en medio de esta operación “se arrestó a 4 narcotraficantes”, responsables del cargamento de droga que oscilaba en un valor de cerca de 441 millones.

Esta entidad gubernamental de los Estados Unidos destacó este trabajo de cooperación bilateral con las fuerzas de seguridad de Colombia como “alianzas sólidas” que dan “resultados sólidos”.

Esta se convierte en la primera operación en contra del narcotráfico en la región ejecutada entre ambas naciones, la cual se da luego del encuentro del pasado 3 de febrero, en Washington, entre el presidente Donald Trump y su par colombiano Gustavo Petro, quienes acordaron implementar estrategias para combatir a los narcotraficantes y la producción de droga.

Cabe mencionar que, desde el mes de septiembre, la administración Trump ha llevado a cabo decenas de ataques contra botes usados para contrabandear drogas hacia territorio norteamericano.

El pasado 5 de febrero, el Ejército de Estados Unidos anunció un nuevo ataque a una embarcación señalada de transportar drogas en el Pacífico.

El operativo, que provocó la muerte de dos presuntos narcotraficantes, se llevó a cabo en aguas cercanas a Colombia. Un ataque que elevó el número de muertos en la campaña de Washington a al menos 128 desde que comenzó en septiembre.