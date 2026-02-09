NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
Operación

En una operación conjunta, Estados Unidos y Colombia lograron la interceptación de un ‘narcosubmarino’ y la destrucción de 10 toneladas de cocaína

febrero 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
Operación entre INL y seguridad colombiana - Foto: X @StateINL
Operación entre INL y seguridad colombiana - Foto: X @StateINL
El Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que el trabajo en conjunto permite “resultados sólidos”.

Este lunes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), en un trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad colombiana, llevó a cabo una operación que les permitió la neutralización de un submarino que transportaba más de 8 toneladas de droga.

“Con el apoyo de la INL, las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar este ‘narcosubmarino’. Se destruyeron 10 toneladas de cocaína”, indicó la INL.

De acuerdo a la información compartida por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, en medio de esta operación “se arrestó a 4 narcotraficantes”, responsables del cargamento de droga que oscilaba en un valor de cerca de 441 millones.

Esta entidad gubernamental de los Estados Unidos destacó este trabajo de cooperación bilateral con las fuerzas de seguridad de Colombia como “alianzas sólidas” que dan “resultados sólidos”.

Esta se convierte en la primera operación en contra del narcotráfico en la región ejecutada entre ambas naciones, la cual se da luego del encuentro del pasado 3 de febrero, en Washington, entre el presidente Donald Trump y su par colombiano Gustavo Petro, quienes acordaron implementar estrategias para combatir a los narcotraficantes y la producción de droga.

Cabe mencionar que, desde el mes de septiembre, la administración Trump ha llevado a cabo decenas de ataques contra botes usados para contrabandear drogas hacia territorio norteamericano.

El pasado 5 de febrero, el Ejército de Estados Unidos anunció un nuevo ataque a una embarcación señalada de transportar drogas en el Pacífico.

El operativo, que provocó la muerte de dos presuntos narcotraficantes, se llevó a cabo en aguas cercanas a Colombia. Un ataque que elevó el número de muertos en la campaña de Washington a al menos 128 desde que comenzó en septiembre.

Temas relacionados:

Operación

Departamento de Estado de Estados Unidos

Narcotráfico

Seguridad

Colombia

Estados Unidos

Cocaína

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él no está excarcelado, está preso en su casa": María Constanza Cipriani sobre el grillete electrónico que el régimen le puso en el tobillo a su esposo Perkins Rocha

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La libertad está siendo usada como herramienta narrativa para ganar tiempo": activistas rechazan secuestro a Juan Pablo Guanipa tras ser excarcelado por el régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Dron militar/ Copa del Mundo - Fotos AFP
Mundial 2026

Así es como Estados Unidos planea proteger las sedes del Mundial con novedosa tecnología anti-drones

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Pretenden socavar su prestigio e integridad": régimen de Venezuela sobre informaciones reveladas de conversaciones entre Diosdado Cabello y Estados Unidos

Secretario de Estado, Marco Rubio, junto a Nasry Asfura - Foto: EFE
Secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio se reunió con presidente electo latinoamericano para hablar de "esfuerzos regionales" incluida "la estabilidad en Venezuela"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Dron militar/ Copa del Mundo - Fotos AFP
Mundial 2026

Así es como Estados Unidos planea proteger las sedes del Mundial con novedosa tecnología anti-drones

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Pretenden socavar su prestigio e integridad": régimen de Venezuela sobre informaciones reveladas de conversaciones entre Diosdado Cabello y Estados Unidos

Sede de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Esto sería lo que otorgaría la ley de Amnistía que debatirá la Asamblea Nacional del régimen en Venezuela, según Reuters

Secretario de Estado, Marco Rubio, junto a Nasry Asfura - Foto: EFE
Secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio se reunió con presidente electo latinoamericano para hablar de "esfuerzos regionales" incluida "la estabilidad en Venezuela"

Real Madrid en Champions League - Foto: EFE
Fútbol

Este es el ranking de ingresos en la última temporada de los equipos de fútbol: Real Madrid es el único milmillonario

Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz es reconocido como el autor del mejor gol del 2025 de la Bundesliga: "Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: Captura de pantalla
Donald Trump

Médico explica el hematoma que le apareció a Donald Trump en su mano izquierda durante la inauguración de la “junta de paz” en Davos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre