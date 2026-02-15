"Trump es mi nuevo mejor amigo": Delcy Rodríguez es parodiada en pleno desfile del Carnaval de Barranquilla en el que se recreó la captura de Maduro

Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, fue parodiada en pleno desfile del Carnaval de Barranquilla, considerada la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia.

En un video que circula actualmente en redes sociales se ve a un grupo de personas que transitan por los tradicionales desfiles del Carnaval y que recrean la captura de Maduro.

Los participantes de la festividad personifican a modo de parodia no solo a Rodríguez y a Maduro, sino a su esposa Cilia Flores y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A Maduro, Rodríguez, Trump y Flores, personificados por los barranquilleros, los acompañan también policías de Estados Unidos, agentes del FBI, y hasta un miembro de la Fuerza Delta, encargada del operativo en territorio venezolano, todos representados por los participantes.

Una mujer que tiene un arma de juguete y una gorra que dice "Policía ICE" también hace parte de la misma dinámica, en un guiño al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

En el video se ve a Delcy Rodríguez personificada caminando con algunos metros de distancia detrás de la representación de la captura de Maduro con un cartel en su mano que dice "No fui la", al lado de un dibujo de un sapo. "Att: Delcy", dice la pancarta.

Cuando la persona que está grabando el recorrido en el desfile se acerca a la mujer que está disfrazada de Delcy Rodríguez, esta se percata y pronuncia un mensaje a manera de sátira.

"Yo no fui la 'sapa'. Te lo juro que no fui la 'sapa'. Pero Trump, es mi nuevo mejor amigo", expresa la mujer, que luego sonríe fijamente a la cámara.

Más allá del propio acontecimiento, los usuarios destacaron el trabajo artístico detrás de la representación, desde los vestuarios, hasta los movimientos que realizaron durante el desfile.

Para representar a Maduro, por ejemplo, utilizaron el mismo conjunto de sudadera gris, gafas oscuras de protección y auriculares con los que se le vio en la histórica y primera foto que se conoció de su captura cuando estaba a bordo del USS Iwo Jima, subida por el presidente Trump a su red Truth Social.

Quien hizo de Trump vistió una gorra roja que simula ser aquella con el mensaje 'Make America Great Again', así como un blazer azul y una corbata roja, mientras que la persona que se disfrazó de quien parece ser Cilia Flores aparece usando un traje naranja de preso y una peluca rubia.