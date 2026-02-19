NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Régimen venezolano

¿Mensaje para Delcy Rodríguez? Trump espera más excarcelaciones de presos políticos en Venezuela "a un ritmo acelerado"

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Según el último balance de Foro Penal, actualmente permanecen 644 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

La administración del presidente Donald Trump mantiene la presión sobre el régimen venezolano para lograr la liberación completa de presos políticos, confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca a NTN24.

"Como ha declarado el presidente, Venezuela ha liberado a presos políticos a un ritmo acelerado, tal y como le pedimos. El presidente Trump espera que esto continúe", señaló la fuente gubernamental.

Según el último balance de Foro Penal, actualmente permanecen 644 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La respuesta oficial llega en momentos en que el régimen excarceló a Maykelis Borges junto a su bebé, aunque organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch denuncian que el aparato represivo continúa operativo.

El secretario de Estado Marco Rubio había indicado el 28 de enero ante el Senado que "probablemente lo están haciendo más lentamente de lo que me gustaría, pero los están liberando". Sin embargo, tres semanas después, las excarcelaciones ocurren de manera intermitente y bajo condiciones que no garantizan libertad plena.

En paralelo, el Comando Sur de Estados Unidos publicó imágenes del buque de guerra Iwo Jima navegando en el Caribe, la misma embarcación que participó en la captura de Nicolás Maduro. Con 57 metros de eslora y capacidad para transportar 1.600 marines, el despliegue militar coincide con un mensaje del Comando Sur: "Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera".

Las exportaciones petroleras venezolanas han aumentado un 60% bajo control estadounidense, pero la persecución política persiste. La Casa Blanca enfatiza que espera liberaciones reales, no simples excarcelaciones o arrestos domiciliarios como ha implementado el régimen en casos anteriores.

Mientras tanto, el senador Ted Cruz proyectó que "en los próximos seis meses veamos caer los regímenes de Irán, Venezuela y Cuba", aunque analistas consideran el plazo ambicioso.

Mientras tanto, en Cuba se registró un motín en la cárcel de Ciego de Ávila con al menos 10 fallecidos según Prisoners Defenders, cifra pendiente de confirmación oficial.

El opositor cubano José Daniel Ferrer inició una huelga de hambre en solidaridad con el preso político Roilán Álvarez, quien lleva 20 días en ayuno total. Ferrer advirtió que el régimen cubano "van a seguir reprimiendo" hasta que Estados Unidos demuestre disposición a acciones más contundentes.

Prisoners Defenders reporta 1.207 prisioneros políticos en Cuba, mientras el régimen mantiene condiciones carcelarias que incluyen tortura, golpizas y confinamiento en celdas de aislamiento, según testimonios de exprisioneros.

