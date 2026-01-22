¿Volverá a vestir los colores de la Tricolor? Rodallega revela lo que conversó con Néstor Lorenzo sobre su posible regreso a la selección Colombia

Aunque todavía falta tiempo para que se dispute el tan esperado Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, son varios los nombres que suenan para que Néstor Lorenzo tenga en cuenta en su convocatoria para la selección Colombia.

Entre los que más suenan últimamente para ser tenidos en cuenta por el técnico argentino está el nombre del delantero de Santa Fe, Hugo Rodallega.

Tras consagrarse campeón de la Superliga tras vencer 4-1 a Junior, el artillero comentó si existe la posibilidad de que regrese a portar los colores del conjunto nacional.

En zona mixta, Rodallega conversó con los medios de comunicación y habló sobre una posible vuelta al equipo cafetero.

El artillero de los cardenales comentó: "Yo llevo muchos años sin ir a la selección, pero nunca he dejado de pensar en no ir a la selección".

Rodallega afirmó que en toda su carrera ha marcado goles y se ha mantenido vigente para ser tenido en cuenta, y que en Santa Fe no ha sido la excepción.

"Quienes deciden quién va a la selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso. Sin embargo, la puerta siempre va a estar abierta", añadió.

El delantero, de 40 años, señaló que mantiene la ilusión de volver a vestir la camisa de Colombia, porque considera que es un orgullo, pero es algo que "lo manejo con calma, con cautela. Trato mucho de no hablar del tema".

El jugador detalló que en una ocasión conversó con Lorenzo y el cuerpo técnico de la 'Tricolor' cuando Santa Fe se concentró en la federación: "No hacíamos mucho énfasis en un posible llamado".

"Simplemente reconocían lo bien que me está yendo acá con Santa Fe, lo bien que ha sido mi carrera. Pero lo del llamado ellos harán un análisis diferente y escogerán a las personas que ellos creen que deben estar", sentenció.

La última vez que Hugo Rodallega vistió los colores del equipo nacional en un partido amistoso fue contra Jamaica en septiembre de 2011 y el último partido oficial con la 'Tricolor' fue para la Copa América de ese año que se dio en Argentina.

El delantero fue suplente en el partido de cuartos de final que disputó el conjunto cafetero contra Perú, en el que cayó 2-0 en la prórroga.