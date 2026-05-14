Ministro de Defensa de Israel lanza duro pronunciamiento sobre Lamine Yamal: "Eligió incitar y fomentar el odio"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, tuvo un duro pronunciamiento dirigido hacia el futbolista español Lamine Yamal quien celebró el título del Barcelona alzando una bandera de Palestina.

“Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre”, consideró el ministro.

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Katz, además, cuestionó: “Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?”

“Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío. Espero que un club grande y respetado como Barcelona

se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo”, afirmó.

Yamal ondeó la bandera de Palestina desde el bus en el que varios jugadores del Barcelona celebraron la consecución de la Liga de España.

El Barcelona, cabe recordar, se consagró campeón el pasado domingo luego de vencer al Real Madrid en el clásico del fútbol español por 2 a 0 en el Camp Nou.

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Tras la victoria, que desató la euforia en el estadio, los azulgranas aventajan en 14 unidades al Real Madrid, a falta de nueve puntos por disputarse, lo que hace imposible una reacción blanca.

LaLiga supone el segundo título de la temporada para el Barça, tras la Supercopa de España, conseguida en enero en una final contra el Real Madrid en Arabia Saudita.