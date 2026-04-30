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Jueves, 30 de abril de 2026
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Francia

Imágenes: vehículo conducido por un aprendiz cayó al río Sena, en París, tras chocar contra un auto estacionado

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Vehículo cayó al río Sena - Fotos: AFP
Vehículo cayó al río Sena - Fotos: AFP
Según informaron las autoridades francesas, cuatro personas fueron rescatadas en el incidente que ocurrió en la localidad de Juvisy-sur-Orge.

Este jueves 20 de abril trascendió que un vehículo conducido por un aprendiz en prácticas cayó al río Sena, París, tras chocar contra un auto estacionado.

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La diputada local, Claire Lejeune, afirmó que "el vehículo era conducido por un aprendiz bajo supervisión".

Según informaron las autoridades francesas, cuatro personas fueron rescatadas en el incidente que ocurrió en la localidad de Juvisy-sur-Orge.

De acuerdo con reportes de la prensa local (Francia), el vehículo se desvió de la ruta y se precipitó al río.

Las autoridades señalaron que en el vehículo se encontraban el conductor y otras tres personas, y confirmaron que todas fueron salvadas.

La Policía, por su parte, mencionó ante la prensa parisina que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

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Aunque se dio a conocer que los afectados fueron llevados a centros médicos, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el estado de su salud.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede observar como el vehículo quedó completamente sumergido cerca de un puente.

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En las labores de rescate, cabe acotar, participaron varias embarcaciones, además de un dron y helicópteros.

 

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