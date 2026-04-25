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Sábado, 25 de abril de 2026
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FC Barcelona

Sin Yamal y aprovechando el empate del Real Madrid ante el Betis, Barcelona acaricia el título de La Liga

abril 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del FC Barcelona - Foto: AFP
Jugadores del FC Barcelona - Foto: AFP
El Barça se encuentra en la primera plaza de La Liga con 85 puntos, mientras el Real Madrid lo escolta en la segunda casilla con 74 unidades.

Sin su jugador estrella, Lamine Yamal, y aprovechando el empate del Real Madrid en su visita ante el Betis, el FC Barcelona acaricia el título de La Liga.

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El cuandro que dirige Hansi Flick dio paso más hacia la conquista del título del máximo torneo liguero del balompié español.

Esto, gracias a que este sábado venció 2-0, en calidad de visitante al Getafe en la jornada número 33 del campeonato español.

Los goles llegaron por cuenta de Fermín (45+1') y Marcus Rashford (74'), lo cuales permitieorn al plantel culé sacar provecho.

Así las cosas, el 'Barça' se afianza en el liderato del campeonato, ahora con una amplia ventaja de once puntos sobre el Real Madrid, a falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse.

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El Barcelona se encuentra en la primera plaza de La Liga con 85 puntos, mientras el Real Madrid lo escolta en la segunda casilla con 74 unidades.

Ante este escenario, el equipo 'azulgrana' podría revalidar su título de Liga la próxima jornada si gana en Pamplona al Osasuna y el Real Madrid no vence al Espanyol.

En cuanto al 10 del Barcelona, Lamine Yamal, desde España transciende que estará de baja aproximadamente 5 semanas debido a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

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Esto se traduce en que el joven delantero se perderá el resto de la temporada con el conjunto 'blaugrana'.

De momento, se dice que Yamal seguirá un tratamiento conservador y se espera que esté recuperado para el Mundial 2026.

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