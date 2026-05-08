Tras reunión con Marco Rubio, el papa León XIV pide a Dios que "toque los corazones, calme el rencor y los odios fratricidas" de los líderes mundiales

El papa León XIV pidió a Dios que inspirara a los líderes mundiales para calmar las tensiones globales y reducir el odio en un discurso pronunciado el viernes con motivo del primer aniversario de su elección como jefe de la Iglesia católica, un día después de reunirse en el Vaticano con el secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

León, quien ha despertado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar los ataques al régimen de Irán, pidió a los fieles que rezaran para que los gobiernos de todo el mundo se alejaran de la violencia.

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En una visita a Pompeya, una ciudad moderna situada a unos 245 kilómetros al sur de Roma, cerca de las famosas ruinas de una erupción volcánica, el papa dijo que se uniría a sus oraciones para que Dios comenzara a "tocar los corazones, apaciguar el rencor y los odios fratricidas, e iluminar a quienes tienen responsabilidades especiales de gobierno".

León, el primer papa nacido en Estados Unidos, se reunió con Rubio el jueves en un ambiente de tensión con Washington, debido a que Trump ha arremetido repetidamente contra el pontífice en redes sociales.

El Vaticano dijo posteriormente que ambos se habían comprometido a mejorar sus relaciones bilaterales, en lo que, según fuentes internas, constituyó un reconocimiento inusual de unas tensiones sin precedentes.

La embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede escribió en la red social X tras la reunión que León y Rubio habían debatido "temas de interés mutuo en el hemisferio occidental".

León, el antiguo cardenal Robert Prevost, fue elegido por los cardenales de todo el mundo para suceder al difunto papa Francisco como líder de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de fieles, el 8 de mayo de 2025.

Prevost, que pasó décadas como misionero y obispo en Perú antes de convertirse en papa, mantuvo un perfil relativamente bajo durante sus primeros diez meses, pero en las últimas semanas se ha pronunciado con firmeza contra la guerra y el abuso de poder.

En su mensaje a las personas reunidas el viernes en la plaza principal de Pompeya, el pontífice lamentó que la paz mundial esté "amenazada por las tensiones internacionales y por una economía que prefiere el comercio de armas al respeto por la vida humana".

Instó a la gente a no acostumbrarse a la guerra. "No podemos resignarnos a las imágenes de muerte que nos muestran cada día las noticias", sostuvo León.