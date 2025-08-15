MINUTO A MINUTO Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska: "Las negociaciones en formato estrecho han finalizado"

6:00 p.m.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, inició ofreciendo declaraciones en la rueda de prensa luego del encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump en Alaska.

Putin señaló que han llegado a un acuerdo "allanar el camino hacia la paz en Ucrania", sin revelar todavía en qué consiste realmente dicho pacto.

5:27 p.m.

El Kremlin informó a través de Telegram que "las negociaciones en formato estrecho han finalizado". El presidente ruso, Vladímir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump, se preparan para dar declaraciones oficiales.

La cumbre de alto nivel entre Trump y Putin sobre la guerra de Moscú en Ucrania se había extendido hasta tres horas este viernes 15 de agosto.

5:20 p.m.

La Casa Blanca se prepara para la conferencia de prensa conjunta entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, luego de la reunión entre ambos mandatarios en Alaska donde se abordó la guerra en Ucrania.

5:00 p.m.

Avanza la reunión a puerta cerrada entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos, liderada por Vladímir Putin y Donald Trump. Según el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, “la reunión ya lleva dos horas y media”.

4:50 p.m.

El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, informó a las 5:25 p.m. (EST) que el presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial del presidente de EE. UU., Steve Witkoff, todavía están reunidos a puertas cerradas con el presidente Vladímir Putin y la delegación rusa, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.

4:40 p.m.

La histórica reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, ha pasado de ser un encuentro privado a una reunión con delegaciones de ambos países.

4:30 p.m.

Se conocieron los momentos previos al inicio de la cumbre en Alaska en el que Trump y Putin viajan juntos en limusina presidencial de Estados Unidos, conocida como “La Bestia”. Los mandatarios fueron captados por las cámaras muy sonrientes al interior del vehículo.

4:20p.m.

Avanza la reunión de alto nivel entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska.

Ambos mandatarios se han enfrentado a una prensa inquieta que aprovecha cada instante para cuestionarlos sobre Ucrania.

3:40 p.m.

En el encuentro de alto nivel entre Trump y Putin en Alaska también participan el canciller ruso, Serguéi Lavrov; el asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov; el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; y el enviado especial del presidente de EE. UU., Steve Witkoff.

La cancillería de Rusia compartió un video en el que los altos funcionarios se preparan para comenzar el diálogo.

3:30 p.m.

"Buscando la paz": así nombró la Casa Blanca el encuentro histórico entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska. Ambos mandatarios fueron plasmados en una fotografía en la que el presidente estadounidense luce con una gran sonrisa, mientras que su homólogo ruso aparece con una gesto de seriedad.

3:20 p.m.

Las imágenes del apretón de mano entre Donald Trump y Vladímir Putin están recorriendo el mundo. Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, respectivamente, se reúnen en Alaska en un evento histórico en busca del cese al fuego en Ucrania.

3:10 p.m.

Aviones bombarderos de la más alta tecnología sorprendieron al presidente ruso Vladímir Putin cuando volaron por encima de su cabeza tras saludo con su homólogo estadounidense Donald Trump en Alaska.

3:00 p.m.

La cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania comenzó el viernes en una base militar de Alaska poco después de las 11H26 locales (19H26 GMT).

Ambos dirigentes, acompañados de sus asesores, se sentaron uno junto al otro con un telón de fondo azul en el que se leía "En busca de la paz". No hicieron declaraciones a la prensa.

2:40 p.m.

Como anticipó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la reunión entre Trump y Putin será con el acompañamiento de sus principales asesores.

2:30 p.m.

Donald Trump y Vladimir Putin iniciaron su reunión en Alaska. Los dos líderes aún no han hecho declaraciones. Por unos minutos permitieron que la prensa los registrara sentados uno junto al otro, rodeados de sus asesores, con el mensaje de fondo: "Persiguiendo la paz".

2:12 p.m.

Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran y estrechan sus manos en la base Elmendorf-Richardson.

2:05 p.m.

Trump y Putin estarán acompañados de asesores en su reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirá a solas este viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska como estaba previsto, sino que estará acompañado por sus principales asesores, informó la Casa Blanca.

Trump estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

2:00 p.m.

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a Alaska para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una cumbre que podría determinar si se puede alcanzar un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania.

1:30 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Alaska para la cumbre con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y expresó que desea un alto el fuego de la guerra en Ucrania "hoy".

Al embarcar en el Air Force One, Trump aseguró que dejará que Ucrania decida sobre cualquier posible intercambio territorial. "No estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarlos a la mesa", afirmó.

"La guerra continúa": Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró el viernes que Rusia seguía atacando a Ucrania antes de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero que su intento de demostrar poder lanzando un nuevo ataque en el este fracasó.

"El día de las negociaciones, también matan gente. Y eso dice mucho", declaró Zelenskiy en Telegram.

"La guerra continúa. Continúa precisamente porque no hay orden ni indicios de que Moscú se esté preparando para poner fin a esta guerra", añadió.

¿Por qué el encuentro es en Alaska?

George Beebe, exdirector de análisis de Rusia en la CIA, dijo que el escenario de Alaska mostraba un énfasis en lo que une a las dos potencias (la historia y el Océano Pacífico) en lugar de una rivalidad o el conflicto en Ucrania.

"Lo que está haciendo aquí es decir: 'Esto no es la Guerra Fría. No estamos repitiendo la serie de cumbres de la Guerra Fría que tuvieron lugar en estados neutrales'", sostuvo Beebe, ahora director de 'Gran Estrategia' en el Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado, que apoya la moderación militar.

Además, para llegar a Alaska, Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, de la que Estados Unidos no es miembro, solo tiene que cruzar el estrecho de Bering.

Asimismo, Alaska es un territorio con pasado ruso ya que fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro estadounidense flexibilizó las sanciones a altos cargos rusos de manera temporal para permitirles viajar y usar tarjetas bancarias en Alaska.

Este es el cronograma, según la Casa Blanca:

14:20 (hora Costa Este)

Llegada de Trump a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

15:00 (hora Costa Este)

Ceremonia de llegada de Trump/Putin conjunta Elmendorf-Richardson. EL PRESIDENTE y el presidente ruso Putin celebrarán una ceremonia y una sesión fotográfica en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

15:30 (hora Costa Este)

EL PRESIDENTE participa en un programa bilateral con el Presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin.