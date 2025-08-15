NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Cumbre Trump-Putin

MINUTO A MINUTO Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska: "Las negociaciones en formato estrecho han finalizado"

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Los dos mandatarios se reunieron con sus respectivas delegaciones en Anchorage, Alaska.

6:00 p.m.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, inició ofreciendo declaraciones en la rueda de prensa luego del encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump en Alaska.

Putin señaló que han llegado a un acuerdo "allanar el camino hacia la paz en Ucrania", sin revelar todavía en qué consiste realmente dicho pacto.

5:27 p.m.

El Kremlin informó a través de Telegram que "las negociaciones en formato estrecho han finalizado". El presidente ruso, Vladímir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump, se preparan para dar declaraciones oficiales.

La cumbre de alto nivel entre Trump y Putin sobre la guerra de Moscú en Ucrania se había extendido hasta tres horas este viernes 15 de agosto.

5:20 p.m.

La Casa Blanca se prepara para la conferencia de prensa conjunta entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, luego de la reunión entre ambos mandatarios en Alaska donde se abordó la guerra en Ucrania.

5:00 p.m.

Avanza la reunión a puerta cerrada entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos, liderada por Vladímir Putin y Donald Trump. Según el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, “la reunión ya lleva dos horas y media”.

4:50 p.m.

El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, informó a las 5:25 p.m. (EST) que el presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial del presidente de EE. UU., Steve Witkoff, todavía están reunidos a puertas cerradas con el presidente Vladímir Putin y la delegación rusa, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.

4:40 p.m.

La histórica reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, ha pasado de ser un encuentro privado a una reunión con delegaciones de ambos países.

4:30 p.m.

Se conocieron los momentos previos al inicio de la cumbre en Alaska en el que Trump y Putin viajan juntos en limusina presidencial de Estados Unidos, conocida como “La Bestia”. Los mandatarios fueron captados por las cámaras muy sonrientes al interior del vehículo.

4:20p.m.

Avanza la reunión de alto nivel entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska.

Ambos mandatarios se han enfrentado a una prensa inquieta que aprovecha cada instante para cuestionarlos sobre Ucrania.

3:40 p.m.

En el encuentro de alto nivel entre Trump y Putin en Alaska también participan el canciller ruso, Serguéi Lavrov; el asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov; el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; y el enviado especial del presidente de EE. UU., Steve Witkoff.

La cancillería de Rusia compartió un video en el que los altos funcionarios se preparan para comenzar el diálogo.

3:30 p.m.

"Buscando la paz": así nombró la Casa Blanca el encuentro histórico entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska. Ambos mandatarios fueron plasmados en una fotografía en la que el presidente estadounidense luce con una gran sonrisa, mientras que su homólogo ruso aparece con una gesto de seriedad.

3:20 p.m.

Las imágenes del apretón de mano entre Donald Trump y Vladímir Putin están recorriendo el mundo. Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, respectivamente, se reúnen en Alaska en un evento histórico en busca del cese al fuego en Ucrania.

3:10 p.m.

Aviones bombarderos de la más alta tecnología sorprendieron al presidente ruso Vladímir Putin cuando volaron por encima de su cabeza tras saludo con su homólogo estadounidense Donald Trump en Alaska.

3:00 p.m.

La cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania comenzó el viernes en una base militar de Alaska poco después de las 11H26 locales (19H26 GMT).

Ambos dirigentes, acompañados de sus asesores, se sentaron uno junto al otro con un telón de fondo azul en el que se leía "En busca de la paz". No hicieron declaraciones a la prensa.

2:40 p.m.

Como anticipó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la reunión entre Trump y Putin será con el acompañamiento de sus principales asesores.

Avanza reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska - Foto AFP
Avanza reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska - Foto AFP

2:30 p.m.

Donald Trump y Vladimir Putin iniciaron su reunión en Alaska. Los dos líderes aún no han hecho declaraciones. Por unos minutos permitieron que la prensa los registrara sentados uno junto al otro, rodeados de sus asesores, con el mensaje de fondo: "Persiguiendo la paz".

2:12 p.m.

Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran y estrechan sus manos en la base Elmendorf-Richardson.

2:05 p.m.

Trump y Putin estarán acompañados de asesores en su reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirá a solas este viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska como estaba previsto, sino que estará acompañado por sus principales asesores, informó la Casa Blanca.

Trump estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

2:00 p.m.

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a Alaska para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una cumbre que podría determinar si se puede alcanzar un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania.

1:30 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Alaska para la cumbre con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y expresó que desea un alto el fuego de la guerra en Ucrania "hoy".

Al embarcar en el Air Force One, Trump aseguró que dejará que Ucrania decida sobre cualquier posible intercambio territorial. "No estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarlos a la mesa", afirmó.

"La guerra continúa": Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró el viernes que Rusia seguía atacando a Ucrania antes de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero que su intento de demostrar poder lanzando un nuevo ataque en el este fracasó.

"El día de las negociaciones, también matan gente. Y eso dice mucho", declaró Zelenskiy en Telegram.

"La guerra continúa. Continúa precisamente porque no hay orden ni indicios de que Moscú se esté preparando para poner fin a esta guerra", añadió.

¿Por qué el encuentro es en Alaska?

George Beebe, exdirector de análisis de Rusia en la CIA, dijo que el escenario de Alaska mostraba un énfasis en lo que une a las dos potencias (la historia y el Océano Pacífico) en lugar de una rivalidad o el conflicto en Ucrania.

"Lo que está haciendo aquí es decir: 'Esto no es la Guerra Fría. No estamos repitiendo la serie de cumbres de la Guerra Fría que tuvieron lugar en estados neutrales'", sostuvo Beebe, ahora director de 'Gran Estrategia' en el Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado, que apoya la moderación militar.

Además, para llegar a Alaska, Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, de la que Estados Unidos no es miembro, solo tiene que cruzar el estrecho de Bering.

Asimismo, Alaska es un territorio con pasado ruso ya que fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro estadounidense flexibilizó las sanciones a altos cargos rusos de manera temporal para permitirles viajar y usar tarjetas bancarias en Alaska.

Este es el cronograma, según la Casa Blanca:

14:20 (hora Costa Este)
Llegada de Trump a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

15:00 (hora Costa Este)
Ceremonia de llegada de Trump/Putin conjunta Elmendorf-Richardson. EL PRESIDENTE y el presidente ruso Putin celebrarán una ceremonia y una sesión fotográfica en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

15:30 (hora Costa Este)
EL PRESIDENTE participa en un programa bilateral con el Presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin.

Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Cartel por la salud de Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Esposa de Miguel Uribe confirma que el senador "salió bien de su procedimiento" quirúrgico más reciente

Restaurante chino en Caracas - Foto Maryorin Méndez NTN24
Expropiación

Demolición de icónico restaurante chino en Caracas se hizo sin el consentimiento de su dueño

Trabajadores se encuentran en la entrada de la mina El Teniente, en la comuna de Machali, cerca de Rancagua, Región de O'Higgins, Chile - Foto: AFP
Chile

Empresa chilena "compromete todos los esfuerzos" para rescatar a cinco mineros que quedaron atrapados en gigantesco yacimiento

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Foto de referencia: AFP
India

Trump anuncia arancel adicional del 25% a India como "respuesta a la compra continua de petróleo ruso"

Jugador de Millonarios y de Once Caldas - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán Millonarios y Once Caldas levantar cabeza en la competencia? Prográmese para disfrutar de la sexta fecha de Liga BetPlay Clausura 2025

Cartel por la salud de Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Esposa de Miguel Uribe confirma que el senador "salió bien de su procedimiento" quirúrgico más reciente

Luis Díaz - EFE
Luis Díaz

El pequeño niño que conmovió a los jugadores del Liverpool tuvo una tierna despedida con Luis Díaz

Luis Díaz, futbolista colombiano - Foto: EFE
Luis Díaz

Esta es la jugada viral por la que Luis Díaz se ganó aplausos de sus compañeros en el que podría ser uno de sus últimos entrenamientos en el Liverpool

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Brasil

Tobillera electrónica, prohibición al uso de redes sociales y allanamiento a su casa: justicia de Brasil dictó nuevas medidas sobre el expresidente Bolsonaro

Clara Chía y Gerard Piqué - Foto Instagram (@3gerardpique)
Gerard Piqué

"Al menos no los vieron en el concierto de Coldplay": Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a ser tema de conversación tras inesperadas fotografías

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano