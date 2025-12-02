"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra": Petro se pronuncia luego de que Trump confirmara que habrá ataques por tierra contra el narcotráfico y mencionara a Colombia

El presidente Gustavo Petro respondió a un pronunciamiento que hizo Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra el narcotráfico en una declaración en la que hizo una mención sobre Colombia.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario colombiano se refirió a lo expresado por Trump sobre la “producción de cocaína” en Colombia.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE.UU.”, escribió el presidente colombiano.

El mandatario aclaró que sin la necesidad del uso de misiles se han destruido, en su gobierno, alrededor de 18.400 laboratorios de producción de cocaína.

“Venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, agregó.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro anuncia el rescate del hijo del cantante Giovanny Ayala y señala a los presuntos responsables del secuestro o

Petro también hizo énfasis en que Trump ya lo “calumnió” y le advirtió que “no continúe por ahí”. “Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia”, puntualizó.

Estas palabras de Petro llegan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara este martes que Colombia produce cocaína luego de decir que iba a ordenar ataques contra el narcotráfico por tierra.

Trump detalló que los ataques se dirigirían contra cualquier lugar en donde se estén produciendo drogas y mencionó a Colombia.

“Vemos que hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujete a ataques, no solo Venezuela", agregó.

Trump aseguró que “muy pronto” comenzarán esos ataques por tierra contra las organizaciones del narcotráfico.

“Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado, ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques (....) y pronto comenzaremos ataques por tierra, es más fácil, sabemos donde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos", afirmó Trump.