"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, declaró el pasado martes que “ya no pertenece” al Gobierno, en un nuevo episodio de tensión con el recién posesionado mandatario Rodrigo Paz.
La afirmación fue difundida mediante un video en sus redes sociales, donde Lara mostró su descontento con la forma en que se está gestionando la actual administración. Posteriormente, el material dejó de estar disponible en sus cuentas oficiales.
“Todos esos medios comprados, todos esos creadores de contenido en TikTok vendidos al gobierno… Yo ya no soy parte de ese gobierno”, manifestó Lara.
Además, reiteró que no participará en las decisiones del Ejecutivo mientras, según aseveró, continúe existiendo una influencia externa sobre el presidente Paz.
En el programa Ángulo de NTN24, Erika Brockmann, excongresista y politóloga, Carlos Cordero, abogado, y José Peralta, analista político, abordan el mencionado asunto.
“Es un momento de confusión... Estamos frente a un vicepresidente que no dimensiona las palabras que dice”, expresó Brockmann.
Al ser consultado, Cordero mencionó sobre el tema: “No lo considero un acto de deslealtad, pero pienso que el vicepresidente tiene un afán de protagonismo”.
Peralta también dio su punto de vista al agregar que: “Una cosa es criticarlo (al presidente) y otra cosa es tener evidencias y argumentos... Es una persona fragmentada (el vicepresidente)”.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, gobernará durante un mandato de cinco años, desde su toma de posesión el 8 de noviembre de 2025 hasta noviembre de 2030.