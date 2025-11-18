ELN entregó a cinco soldados que tenía secuestrados desde hace una semana en la frontera entre Colombia y Venezuela

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó a cinco soldados que tenía secuestrados en Colombia desde hace una semana en la frontera con Venezuela.

Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo, entidad estatal de protección de derechos humanos en el país, la cual aseguró que los uniformados fueron puestos en libertad "en buenas condiciones de salud".

VEA TAMBIÉN La respuesta de Petro a Trump luego que el mandatario estadounidense asegurara que estaría dispuesto a destruir “fábricas de cocaína” en Colombia o

Se trata de los soldados Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval, quienes habían sido raptados desde el 9 de noviembre.

La Defensoría recibió a los cinco liberados junto a una comisión humanitaria este lunes 17 de noviembre de 2025 tras ser secuestrados hace una semana cuando al parecer se encontraban de permiso.

El secuestro tuvo lugar en el departamento de Arauca, una conflictiva región fronteriza con Venezuela, que es dominada por los terroristas del ELN, la guerrilla más longeva de América.

Se trata de un grupo al margen de la ley que se financia con múltiples negocios en Arauca como el tráfico de cocaína, la minería ilegal, el robo de petróleo y los secuestros con fines extorsivos.

El presidente Gustavo Petro, quien busca sacar adelante su denominado proyecto de Paz Total en Colombia, intentó negociar su desarme. Sin embargo, los diálogos quedaron suspendidos a principios de año cuando masacraron a más de 100 personas, entre guerrilleros rivales y civiles, a en la región del Catatumbo, también limítrofe con Venezuela.