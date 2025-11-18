Cuota femenina: tres mujeres conformaron el cuerpo arbitral del partido amistoso entre Colombia y Australia

Este martes la selección Colombia se enfrentó a Australia en el último partido que disputó este año y como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Para esta oportunidad, la encargada de impartir justicia en el encuentro fue la arbitra Tori Penso quien ya hizo historia en el Mundial de Clubes.

Penso fue la encargada de arbitrar el encuentro entre la Tricolor y los australianos en el estadio Citi Feld, ubicado en New York.

La arbitra central pitó hace un mes el encuentro amistoso entre otras dos selecciones sudamericanas: Venezuela vs Argentina.

Pero su experiencia no se queda ahí, ya que se volvió noticia hace unos meses al convertirse en la única mujer de los 117 árbitros y asistentes seleccionados por la FIFA para dirigir el partido entre la Juventus y el Al Ain en el Mundial de Clubes.

Además, ha pitado en diferentes competencias internacionales como: Major League Soccer (MLS), la Liga de Campeones de la Concacaf, el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 (incluida la final), Mundial de Clubes 2023 y 2025.

Pero Penso no estuvo sola en el arbitraje, ya que Kathryn Nesbitt y Brooke Mayo fueron las asistentes junto con el único hombre del cuerpo arbitral Ricardo Montero.