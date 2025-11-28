NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Registraduría

Registraduría Nacional de Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad

noviembre 28, 2025
Por: Diana Pérez
Registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos | Foto: EFE
Registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos | Foto: EFE
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.

Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.

Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.

Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.

Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.

o

En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”.

Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.

La subdirectora de asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, Elizabeth Castillo Vargas, comentó que es fundamental seguir “en el reconocimiento de la identidad de las personas, especialmente de las que se salen de la convención de lo femenino y lo masculino”.

“El Estado debe entender que nuestras existencias diversas y multiculturales deben quedar reconocidas en la estructura del Estado porque de ahí depende que podamos acceder y disfrutar de nuestros derechos”, agregó.

Temas relacionados:

Registraduría

Trans

Documentos

cédula

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Afectaciones por lluvias en Bogotá (Redes sociales)
Lluvias

Captan imágenes de momentos en los que se mete el agua al Aeropuerto El Dorado y de granizada en el norte de Bogotá debido a fuertes lluvias

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Richard Branson y su esposa Joan - AFP
Empresarios

El multimillonario Richard Branson anunció la muerte de su esposa con triste mensaje: "Me rompe el corazón"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Afectaciones por lluvias en Bogotá (Redes sociales)
Lluvias

Captan imágenes de momentos en los que se mete el agua al Aeropuerto El Dorado y de granizada en el norte de Bogotá debido a fuertes lluvias

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Udo Kier - Foto AFP
Cine

Fallece actor insignia del terror recordado por alimentarse solo de ensalada y agua durante una semana para interpretar a Drácula

Kamla Persad-Bissessar (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago niega que Trump le haya solicitado usar el archipiélago para "lanzar ataques contra Venezuela"

Richard Branson y su esposa Joan - AFP
Empresarios

El multimillonario Richard Branson anunció la muerte de su esposa con triste mensaje: "Me rompe el corazón"

'Woody' en el estreno mundial de 'Toy Story 4'-Foto: AFP
Toy Story 5

¿Los juguetes serán reemplazados? Este es el primer teaser tráiler de ‘Toy Story 5’, con una tableta digital como villana

Una fuerte tormenta solar golpeará a la Tierra en las próximas horas - Foto NASA
Tormenta solar

Lanzan alerta por una fuerte tormenta solar que golpeará la Tierra en las próximas horas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre