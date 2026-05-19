Muere uno de los heridos por explosión en planta de gas en Lago Maracaibo operada por empresa china

Jorge Rivera, uno de los seis trabajadores heridos en la explosión en la Planta de Compresión Lamargas, operada por Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en el Lago de Maracaibo, falleció este martes debido a las graves quemaduras que sufrió en gran parte de su cuerpo.

El empleado había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del servicio de Caumatología del Hospital Coromoto, debido a la gravedad de las quemaduras, que afectaban más del 60 % de su cuerpo.

Aunque la empresa estatal activó de inmediato sus brigadas de respuesta rápida para controlar el incendio y trasladar a los heridos a distintos centros asistenciales de Maracaibo, las complicaciones médicas ocasionadas por el accidente terminaron causando la muerte del trabajador.

La empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, confirmó el viernes el incendio de una planta de gas operada por una empresa china en el Lago de Maracaibo, capital petrolera al oeste de Venezuela, que dejó seis trabajadores heridos.

El incidente ocurrió por una explosión en Lamargas, una planta compresora de gas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) operada por la privada China Concord a través de un contrato de participación mixta que implica una inversión de 1.000 millones de dólares.

VEA TAMBIÉN PDVSA confirma explosión en planta de gas en Lago Maracaibo operada por empresa china o

Videos difundidos por fuentes del sector muestran a trabajadores petroleros con amplias zonas del cuerpo quemadas. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

“De inmediato, fueron activados los protocolos establecidos para el control del evento, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en esta instalación lacustre. Asimismo, se desplegaron los equipos de atención inmediata para asistir a seis trabajadores lesionados”, indicó la compañía.

“La estatal ha dispuesto los recursos materiales, el personal especializado y el operativo logístico necesario hasta lograr la extinción del fuego en la sección de la Planta afectada; mientras un Comité Técnico investigará sus causas, que no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en Occidente”, añadió.

Tras controlar el fuego, Pdvsa informó en un comunicado que un comité técnico investigará las causas de la explosión. Usualmente el hermetismo reviste este tipo de incidentes en la industria.

"Siempre hemos exigido que se digan las causas, que se haga un estudio y se les informe a los trabajadores para evitar esto. Que se invierta en seguridad y se respeten los procedimientos", dijo el sindicalista petrolero José Bodas.