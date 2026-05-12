Se intensifican las manifestaciones en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz

Con choques entre manifestantes y policías y decenas de bloqueos de carreteras, se intensificaron este martes las protestas en Bolivia contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en medio de una aguda crisis financiera.

En la ciudad de El Alto, campesinos aimaras tomaron vías urbanas para exigir la renuncia del mandatario, quien se encuentra en el poder desde noviembre del año anterior. Durante las horas de la noche, entre una bruma de gases lacrimógenos, se enfrentaron con policías antimotines, según imágenes difundidas por medios locales.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas presionan al gobierno.

La inconformidad en las calles expresada por los diferentes sectores del país pide aumentos salariales y la estabilización de la economía hasta la no privatización de empresas públicas.

Actualmente, Bolivia enfrenta una grave crisis económica, de las más duras en cuatro décadas, con una inflación interanual de 14% a abril.

Un aumento que ha tenido un impacto fuerte en la canasta familiar; por ejemplo, en los mercados de La Paz, los precios de productos como la carne de pollo y algunos vegetales se han disparado por la escasez derivada de la toma de caminos, esto según la prensa local.

En medio de las manifestaciones de la población boliviana, se reportaron 67 puntos de bloqueo en las carreteras del país, según la Policía Nacional. Los choferes de carga pesada comenzaron con los cortes hace varios días, a los que luego se sumaron profesores y campesinos.

Ante las protestas, el mandatario, por medio de un video publicado en sus redes sociales, manifestó que "son los bloqueadores los que te aumentan el precio de los productos (...), los que te generan desempleo, (...) los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa".

En ese sentido, mientras no haya una respuesta clara por parte del gobierno, es posible que las manifestaciones se sigan expandiendo en el territorio nacional.