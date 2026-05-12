NTN24
Martes, 12 de mayo de 2026
Martes, 12 de mayo de 2026
Bolivia

Se intensifican las manifestaciones en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Protestas contra el gobierno de Bolivia - Foto: AFP
Protestas contra el gobierno de Bolivia - Foto: AFP
Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas presionan al gobierno.

Con choques entre manifestantes y policías y decenas de bloqueos de carreteras, se intensificaron este martes las protestas en Bolivia contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en medio de una aguda crisis financiera.

En la ciudad de El Alto, campesinos aimaras tomaron vías urbanas para exigir la renuncia del mandatario, quien se encuentra en el poder desde noviembre del año anterior. Durante las horas de la noche, entre una bruma de gases lacrimógenos, se enfrentaron con policías antimotines, según imágenes difundidas por medios locales.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas presionan al gobierno.

La inconformidad en las calles expresada por los diferentes sectores del país pide aumentos salariales y la estabilización de la economía hasta la no privatización de empresas públicas.

Actualmente, Bolivia enfrenta una grave crisis económica, de las más duras en cuatro décadas, con una inflación interanual de 14% a abril.

Un aumento que ha tenido un impacto fuerte en la canasta familiar; por ejemplo, en los mercados de La Paz, los precios de productos como la carne de pollo y algunos vegetales se han disparado por la escasez derivada de la toma de caminos, esto según la prensa local.

En medio de las manifestaciones de la población boliviana, se reportaron 67 puntos de bloqueo en las carreteras del país, según la Policía Nacional. Los choferes de carga pesada comenzaron con los cortes hace varios días, a los que luego se sumaron profesores y campesinos.

Ante las protestas, el mandatario, por medio de un video publicado en sus redes sociales, manifestó que "son los bloqueadores los que te aumentan el precio de los productos (...), los que te generan desempleo, (...) los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa".

En ese sentido, mientras no haya una respuesta clara por parte del gobierno, es posible que las manifestaciones se sigan expandiendo en el territorio nacional.

Temas relacionados:

Bolivia

Protestas

Gobierno

Rodrigo Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Ya no es buscar vías de mejoramiento, ya abiertamente es un cambio de sistema": expertos en NTN24 analizan la postura de Trump sobre Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu": exprisionero político relata su cautiverio y exige elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Olmedo López y Gustavo Petro - AFP
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Clan del Golfo, Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

Más de Actualidad

Ver más
Estados Unidos y China | Foto AFP
China

China responde a sanciones de EE. UU. contra empresas por presuntos lazos con el régimen de Irán

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - Foto EFE
Aerolíneas

Esta es la reconocida aerolínea de Estados Unidos que reanudará con aviones Boeing 737 MAX 8 sus vuelos a Venezuela tras ocho años

Gustavo Petro y Bernie Moreno - EFE/AFP
Gustavo Petro

Senador Bernie Moreno desmiente al presidente Petro quien dijo que la CIA tenía "datos reales y concretos" de un supuesto atentado contra el candidato Iván Cepeda

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Estados Unidos y China | Foto AFP
China

China responde a sanciones de EE. UU. contra empresas por presuntos lazos con el régimen de Irán

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - Foto EFE
Aerolíneas

Esta es la reconocida aerolínea de Estados Unidos que reanudará con aviones Boeing 737 MAX 8 sus vuelos a Venezuela tras ocho años

Gustavo Petro y Bernie Moreno - EFE/AFP
Gustavo Petro

Senador Bernie Moreno desmiente al presidente Petro quien dijo que la CIA tenía "datos reales y concretos" de un supuesto atentado contra el candidato Iván Cepeda

María Corina MAchado sale al balcón de la Presidencia de la Comunidad de Madrid / FOTO: Captura de pantalla
María Corina Machado

Así fue el momento en el que María Corina Machado apareció en el balcón de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

"No teníamos conocimiento": Claudia Sheinbaum sobre la presencia en México de agentes antidrogas de EE. UU. muertos en accidente

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Foto de referencia (EFE)
Elecciones en Venezuela

Los venezolanos piden a gritos elecciones este mismo año y apoyo a Delcy Rodríguez no supera el 4%: las revelaciones de la reciente encuesta de Meganálisis

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre