NTN24
Sábado, 21 de marzo de 2026
Sábado, 21 de marzo de 2026
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Medios estadounidenses informaron que Mueller falleció el viernes por la noche, tras citar un comunicado de la familia, sin precisar la causa ni el lugar.

Robert Mueller, exdirector del FBI que como fiscal especial encabezó una explosiva investigación electoral contra Donald Trump, murió a los 81 años.

Medios estadounidenses informaron que Mueller falleció el viernes por la noche, tras citar un comunicado de la familia, sin precisar la causa ni el lugar.

En su red Truth Social, Trump reaccionó: "Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede herir a personas inocentes!".

o

Mueller estuvo al frente del FBI durante 12 años. Después fue designado fiscal especial del Departamento de Justicia para dirigir la investigación, entre 2017 y 2019, que debía determinar si la campaña presidencial de Trump conspiró con Rusia para lograr su elección.

En 2019, después de dos años, Mueller testificó ante el Congreso sobre la investigación que Trump ha calificado como "cacería de brujas" en varias ocasiones.

La investigación inició luego de que Trump despidiera al entonces director del FBI, James Comey.

El exjefe de la policía federal dijo que su informe no exoneraba a Trump, pero en su mayoría esquivó las preguntas de los legisladores, tanto demócratas como republicanos, remitiéndose una y otra vez solo a los resultados de la investigación.

o

Su carrera como funcionario público abarcó cuatro décadas, en las que trabajó tanto para presidentes demócratas como republicanos.

Mueller, un veterano de Vietnam herido en batalla y graduado de la Universidad de Princeton, trabajó como fiscal en San Francisco y Boston. Llevó casos que iban desde asesinatos y crimen organizado hasta fraudes banqueros y ataques terroristas.

Dos de sus procesos más celebrados tuvieron como protagonistas al mafioso neoyorquino John Gotti y al general Manuel Noriega, de Panamá. Después de retirarse en 2013, trabajó en una firma privada en Washington.

Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, analizó en el programa La Tarde de NTN24 el legado que deja Mueller. “Dirigió la agencia del FBI en sus momentos más difíciles”, resaltó.

Temas relacionados:

Mueller

Donald Trump

FBI

Luto

Muerte

Rusia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Todo sumado da un contexto peligroso de injerencia del narcotráfico en la campaña": María Fernanda Cabal sobre investigación que estaría en curso en EEUU contra Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Usaron bolsas para asfixiarme y para tratar de que hablara sobre la ubicación de María Corina Machado": Jesús Armas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según The New York Times

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Defensa de Maduro y Cilia Flores pide nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando "violación a los derechos constitucionales"

Miguel Henrique Otero (EFE)
Miguel Henrique Otero

Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

Candidatos para la Presidencia de Colombia | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

La Gran Encuesta: así va la intención de voto para la primera vuelta presidencial en Colombia

Foto: EFE - FDI
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní confirma que fue abatido Ali Mohammad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Exprisionero político denuncia que Germán Gómez Larez, designado por Delcy Rodríguez nuevo director general de Contrainteligencia Militar, fue uno de sus torturadores mientras estuvo secuestrado

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní - Foto: EFE
Irán

Ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní dice que Irán no pide "cese al fuego" ni "negociaciones" con EE. UU.

Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami y Samark José López aparecen como capturados en la página del ICE en Estados Unidos y señalados de narcotráfico

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Exprisionero político denuncia que Germán Gómez Larez, designado por Delcy Rodríguez nuevo director general de Contrainteligencia Militar, fue uno de sus torturadores mientras estuvo secuestrado

Justicia/ Bandera de Colombia - Foto Canva
Corte Suprema de Justicia

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia explica qué es lo que necesita el país para tener "un equilibrio"

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní - Foto: EFE
Irán

Ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní dice que Irán no pide "cese al fuego" ni "negociaciones" con EE. UU.

Shakira y Beéle - EFE
Shakira

Así suena ‘Algo tú’, la nueva canción que van a lanzar Shakira y Beéle y se conoce la fecha de lanzamiento

El arquero del Tottenham, Antonin Kinsky | Foto: EFE
Tottenham

Entre lágrimas y directo al camerino: arquero del Tottenham cometió dos graves errores ante el Atlético de Madrid y fue sustituido en el minuto 17 del partido de Champions

Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami y Samark José López aparecen como capturados en la página del ICE en Estados Unidos y señalados de narcotráfico

Donald Trump - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump afirma que el régimen de Irán "se rindió a sus vecinos" y advierte sobre ataques en nuevas zonas y objetivos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre