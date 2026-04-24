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Viernes, 24 de abril de 2026
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Selección Colombia

Importante alianza de la selección Colombia beneficiará a los aficionados que viajen a acompañarla al Mundial 2026

abril 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Personas disfrazadas de Luis Díaz y James Rodríguez - Foto AFP
Personas disfrazadas de Luis Díaz y James Rodríguez - Foto AFP
'La Tricolor' debutará ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Un anuncio relacionado con una importante alianza de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fue realizado a menos de 50 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata del AC Cup de Asssit Card, patrocinador oficial de la Selección Colombia, que brindará por medio de ese nuevo servicio un acompañamiento a los viajeros en los tres países en que se disputará la competencia: Estados Unidos, México y Canadá.

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El diferencial de dicho sistema parte de una realidad relacionada con que los viajes vinculados a un Mundial no siempre tienen una fecha de regreso cerrada, pues la participación de las selecciones puede extenderse de manera indefinida hasta la final o culminar en la fase de grupos.

La máxima cita del deporte, cabe resaltar, se jugará este año desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio en la que será una edición histórica con un total de 48 selecciones y 104 partidos.

En ese sentido, la nueva AC Cup, que incluye un monto máximo global de 500.000 dólares, incorpora un beneficio expuesto como "inédito en el mercado": la extensión automática de la vigencia, sin costo adicional, a medida que la Selección Colombia avanza de fase en la Copa del Mundo.

'La Tricolor', según varios analistas deportivos, es candidata para avanzar a la siguiente ronda con la otra favorita, Portugal, en un grupo (K) que comparten además con Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Bajo el AC Cup, si Colombia llega a avanzar bien sea a dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales o final, la vigencia del producto de Assist Card, que ofrece todo tipo de asistencia integral a los viajeros, se extenderá automáticamente sin costo adicional hasta cualquiera de esas instancias (para la final es hasta el día siguiente del partido).

La presentación del AC Cup fue realizada el jueves en Bogotá por Hernán González, Country Manager de Assist Card Colombia, junto a Lizet 'Liche' Durán, periodista deportiva colombiana reconocida y otros invitados especiales.

Dicho encuentro se desarrolló en un entorno 100% futbolero denominado 'Check in mundialista Assist Card' e incluyó juegos temáticos, un show inmersivo y otras dinámicas inspiradas en el deporte rey.

¿Cuándo, dónde y a qué jugará Colombia los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026?

El debut de Colombia ante Uzbekistán, con el que los dirigidos por Néstor Lorenzo arrancarán el sueño mundialista, será el miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

El segundo encuentro será ante el Congo, seis días después, el martes 23 de junio a la misma hora en el estadio Akron de Guadalajara, México.

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La selección cafetera cerrará la fase de grupos ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Colombia) en el Miami Gardens de Florida, Estados Unidos, en el que es uno de los partidos más llamativos en la primera ronda del certamen con más de un millón de solicitudes en las fases de preventa de la FIFA.

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