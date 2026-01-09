La Unión Europea aprueba tratado de libre comercio con Mercosur pese a la negativa de Francia: ya hay fecha para la firma

Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes el acuerdo con el Mercosur para la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo.

El acuerdo, pendiente de la luz verde del Parlamento Europeo, incluye varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores, que han protagonizado fuertes protestas en varios países del bloque.

La firma del tratado tendrá lugar el sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay, afirmó este viernes el jefe de la diplomacia argentina, Pablo Quirno, quien celebró "un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques".

En un extenso comunicado, la presidenta de la Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE-, Ursula von der Leyen, afirmó que deseaba estampar su firma en los entendimientos.

"Estamos creando un mercado de 700 millones de personas: la mayor zona de libre comercio del mundo. Nuestro mensaje al mundo es éste: la colaboración crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso", celebró.

A su vez, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que es "un día histórico para el multilateralismo" pese a "un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo".

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

Los detractores del pacto, empezando por Francia, creen que el mercado europeo puede verse seriamente trastocado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Sus defensores, como España y Alemania, estiman en cambio que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el acuerdo, cambió esta semana de posición.

Esto permitió que los 27 Estados miembros alcanzaran en una reunión de embajadores en Bruselas llegar a una mayoría cualificada pese al rechazo de Francia, Polonia, Irlanda y Hungría.

El Ministerio de Economía de España aseguró que el acuerdo "refuerza la autonomía estratégica" de la UE. "En el mundo de hoy, no todo son aranceles, amenazas y malas noticias", celebró el jefe de gobierno, Pedro Sánchez.

Es un "paso importante en la política comercial europea y una señal fuerte de nuestra soberanía estratégica", dijo en la misma línea el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

En la otra cara de la moneda, la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, advirtió que no dudará en tomar medidas unilaterales cuando considere que sus sectores agrícolas y ganaderos "están en peligro".

Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, temerosos del impacto que tendría la reducción de aranceles, la Comisión diseñó una serie de cláusulas y concesiones en los últimos meses.

Entre las medidas, la Comisión anunció en septiembre una serie de garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

En diciembre, la Comisión anunció además que abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 5%.

El ejecutivo europeo se comprometió igualmente a legislar sobre los residuos de pesticidas en las importaciones, un aspecto que los agricultores denuncian como indiciario de una "competencia desleal".

Aun así, agricultores de distintos países siguen con las protestas. En París, varios tractores seguían apostados en las entradas de la ciudad.

Y en Polonia, un millar de agricultores empezaron una marcha por el centro de Varsovia poco después de la aprobación del acuerdo.