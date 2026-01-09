NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Viernes, 09 de enero de 2026
Unión Europea

La Unión Europea aprueba tratado de libre comercio con Mercosur pese a la negativa de Francia: ya hay fecha para la firma

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Agriculturoes protestan en el Arco del Triunfo de París contra el acuerdo Unión Europea y Mercosur - Foto: EFE
Agriculturoes protestan en el Arco del Triunfo de París contra el acuerdo Unión Europea y Mercosur - Foto: EFE
La firma del tratado tendrá lugar el sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay, afirmó este viernes el jefe de la diplomacia argentina, Pablo Quirno.

Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes el acuerdo con el Mercosur para la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo.

El acuerdo, pendiente de la luz verde del Parlamento Europeo, incluye varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores, que han protagonizado fuertes protestas en varios países del bloque.

La firma del tratado tendrá lugar el sábado 17 de enero en Asunción, Paraguay, afirmó este viernes el jefe de la diplomacia argentina, Pablo Quirno, quien celebró "un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques".

o

En un extenso comunicado, la presidenta de la Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE-, Ursula von der Leyen, afirmó que deseaba estampar su firma en los entendimientos.

"Estamos creando un mercado de 700 millones de personas: la mayor zona de libre comercio del mundo. Nuestro mensaje al mundo es éste: la colaboración crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso", celebró.

A su vez, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que es "un día histórico para el multilateralismo" pese a "un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo".

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que eliminará aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

Los detractores del pacto, empezando por Francia, creen que el mercado europeo puede verse seriamente trastocado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Sus defensores, como España y Alemania, estiman en cambio que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

o

Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el acuerdo, cambió esta semana de posición.

Esto permitió que los 27 Estados miembros alcanzaran en una reunión de embajadores en Bruselas llegar a una mayoría cualificada pese al rechazo de Francia, Polonia, Irlanda y Hungría.

El Ministerio de Economía de España aseguró que el acuerdo "refuerza la autonomía estratégica" de la UE. "En el mundo de hoy, no todo son aranceles, amenazas y malas noticias", celebró el jefe de gobierno, Pedro Sánchez.

Es un "paso importante en la política comercial europea y una señal fuerte de nuestra soberanía estratégica", dijo en la misma línea el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

En la otra cara de la moneda, la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, advirtió que no dudará en tomar medidas unilaterales cuando considere que sus sectores agrícolas y ganaderos "están en peligro".

Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, temerosos del impacto que tendría la reducción de aranceles, la Comisión diseñó una serie de cláusulas y concesiones en los últimos meses.

Entre las medidas, la Comisión anunció en septiembre una serie de garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

En diciembre, la Comisión anunció además que abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 5%.

El ejecutivo europeo se comprometió igualmente a legislar sobre los residuos de pesticidas en las importaciones, un aspecto que los agricultores denuncian como indiciario de una "competencia desleal".

Aun así, agricultores de distintos países siguen con las protestas. En París, varios tractores seguían apostados en las entradas de la ciudad.

Y en Polonia, un millar de agricultores empezaron una marcha por el centro de Varsovia poco después de la aprobación del acuerdo.

Temas relacionados:

Unión Europea

Mercosur

Tratado

Comercio

Agricultura

Sector ganadero

Francia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Ninguno de ellos sabía que Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela”: Fátima Sequea, mujer que tiene cinco presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Economía

Ver más
Delcy Rodriguez
Buque petrolero

Así promocionó Delcy Rodríguez el zarpe de un buque petrolero de Chevron rumbo a Texas

Sanciones

Petrolera rusa notifica a sus empleados que abandonará Venezuela en medio de sanciones

Ciudad sudamericana - Foto Canva de referencia
Inversión

Esta es la ciudad sudamericana que en 2026 se verá beneficiada con uno de los planes de inversión más ambiciosos de la región

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Joel Graterol, arquero de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Selección de Venezuela

Jugador de La Vinotinto regresa al fútbol venezolano tras varios años en Colombia

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El Nobel otorgado pone muy claro que el gran mérito de la población venezolana es tratar de derrotar a una dictadura": Mariano de Alba, experto en geopolítica

Prisión - Foto de referencia Canva
Familiares de presos políticos

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Pedido de libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Delcy Rodriguez
Buque petrolero

Así promocionó Delcy Rodríguez el zarpe de un buque petrolero de Chevron rumbo a Texas

Presidente de Chile Gabriel Boric y el presidente electo de Chile José Antonio Kast / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Chile

Cancillería chilena entrega nota de protesta a Colombia por dichos de Petro contra el presidente electo José Antonio Kast

Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro ordena “atacar” al ELN y llama a la población a no dejarse “amenazar”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre