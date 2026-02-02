NTN24
Cae Maduro en Venezuela

Exprisionero que estuvo en el mismo centro de detención en el que está Nicolás Maduro contó cómo funciona el famoso "Infierno en la tierra" en Nueva York

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Juan Sánchez, experto en finanzas e inteligencia artificial, conversó sobre cómo es el famoso Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn en el que están Maduro y su esposa Cilia Flores.

Este martes, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores cumplirán un mes en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, también conocido como 'Infierno en la tierra', en donde permanecen arrestados tras su captura en el operativo militar que realizó Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero.

Para hablar sobre este tema, Juan Sánchez, experto en finanzas e inteligencia artificial, conversó con El Informativo USA de NTN24.

Sánchez, que cumplió una condena de nueve años, contó que estuvo en el mismo centro de detención en el que se encuentra Maduro: "yo estuve un mes y medio mientras me transfería al estado de Florida que era la base de mi caso".

Y explicó cómo son las celdas de la temida cárcel, basándose en unos diseños que hizo con inteligencia artificial: "algunas celdas tienen ducha adentro dependiendo del nivel de custodia que tenga el preso".

o

"Las condiciones son bastante repugnantes. La vigilancia es superior a otro sitio, pero también tienes grandes índices de violencia porque existe la pandilla", añadió.

Sánchez también señaló: "A él (Maduro) le van a estar dando un cambio de uniformes naranjas, sucede una vez a la semana. Tiene tres uniformes que le van a dar, cuatro pares de boxers anaranjados, cuatro pares de medias anaranjadas; todo es anaranjado para distinguirlo a él de que está en una zona restringida".

"Tiene derecho a ver a alguien del clero. Tiene derecho a tener visitas legales porque tiene derecho a su debido proceso. Él a lo que no tiene derecho es a visitas familiares, porque irónicamente en prisión tu familia no es un derecho; pero tu abogado y tu religión es un derecho que no te pueden quitar", puntualizó.

Y destacó que en medio de todo "él tiene cierto contacto con el mundo exterior", pero que también existe en la prisión privilegios ilegales a los que el dictador podría acceder con ayuda del dinero externo.

