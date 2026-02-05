"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

La captura del dictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense a comienzos de enero reconfiguró el esquema del poder en Venezuela, ahora bajo presión de Washington.

Una de las figuras clave dentro del chavismo es el ministro de Interior y secretario general del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa de 25 millones de dólares.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, la docente de ciencias políticas María Isabel Puerta, el vicepresidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, Paciano Padrón, y el politólogo venezolano Alejandro Martínez analizaron la situación de Cabello en Venezuela, que se encamina a una transición política.

"No es que la gente del sector opositor se sienta segura ya, pero sí siente que está en camino de algo distinto. Mientras que quienes eran perseguidores, tiranos, déspotas y muy valientes desde el poder, ahora comienzan a tener miedo (...) Hoy, por supuesto, Diosdado Cabello no es el hombre fuerte, el hombre gritón, el estridente, ya lo ves mucho más ponderado, muchísimo más miedoso", señaló Paciano.

La docente de ciencias políticas María Isabel Puerta indicó que el chavismo desde la base política y el apoyo popular ha bajado: “Lo que tienen a su favor todavía es el uso de la violencia y la represión”.

Por su parte, Martínez indicó que la figura de Cabello es clave a los “efectos del desmontaje de lo que han sido 27 años de tragedia en Venezuela”.