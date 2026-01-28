NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Rick Scott

"No puede cuestionar eso, debe liberar a los prisioneros políticos y detener la opresión": senador republicano Rick Scott sobre la negativa de Delcy Rodríguez de acatar las órdenes de la Casa Blanca

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Puntualmente, el pasado 26 de enero, Rodríguez declaró: "Ya basta de las órdenes de Washington en Venezuela".

Delcy Rodríguez, quien ejerce actualmente como jefe encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, ha manifestado recientemente una postura de rechazo a lo que denomina la "injerencia extranjera" de Estados Unidos.

Asimismo, exigió que los conflictos internos del país sean resueltos exclusivamente por los venezolanos sin tutelajes externos.

De acuerdo con opositores venezolanos, se trataría de una dualidad en su discurso, pues aunque rechaza la subordinación, ha mantenido una vía de comunicación con la administración Trump.

Sobre este tema, el senador republicano Rick Scott se pronunció: “No puede cuestionar eso, debe liberar a los prisioneros y detener la opresión, de lo contrario, no estará en el trabajo”.

“Es un proceso paso a paso, es importante que los presos políticos en Venezuela sean liberados, creo que vamos en el camino correcto para que se logre un país democrático”, agregó.

Todo esto se produce en un momento de máxima tensión entre la Casa Blanca y Miraflores, misma que se acentuó tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro.

