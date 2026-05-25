Netanyahu afirma que Israel va a "intensificar" su ofensiva en Líbano contra Hezbolá

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, afirmó este lunes que intensificará la ofensiva en Líbano para "aplastar" a Hezbolá, en un momento en que Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio.

"He ordenado una mayor aceleración de nuestras operaciones", afirmó Netanyahu en un vídeo publicado en su canal de Telegram.

"Es cierto que nos atacan con drones, incluso con drones de fibra óptica, pero tenemos equipos trabajando en contramedidas y resolveremos este problema. Intensificaremos nuestros ataques, aumentaremos nuestra potencia de fuego y los aplastaremos", afirmó el primer ministro.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, declaró que la retirada de Israel del sur del país es una exigencia "no negociable" que las autoridades buscarán mediante negociaciones, días antes de una nueva ronda de conversaciones en Washington.

En un comunicado que conmemora la anterior retirada israelí del sur del Líbano en el año 2000, tras casi dos décadas de ocupación, Aoun afirmó que "este año, el aniversario de la liberación llega en un momento en que el Líbano se enfrenta a una dolorosa realidad".

"Los ataques israelíes no han cesado y nuestros queridos pueblos del sur siguen sufriendo bajo una ocupación renovada", declaró.

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Las tropas israelíes que invadieron el Líbano durante la última guerra con Hezbolá, iniciada el 2 de marzo, operan dentro de una autodenominada "línea amarilla" que se extiende unos 10 kilómetros (seis millas) dentro del territorio libanés.

El ejército israelí también ha estado llevando a cabo intensos ataques mucho más allá de esa zona, a pesar del alto al fuego que aparentemente estaba vigente desde el 17 de abril.