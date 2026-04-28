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Martes, 28 de abril de 2026
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Guyana

Presidente de Guyana se quejó del broche que lució Delcy Rodríguez en sus primeras visitas internacionales por incluir el Esequibo

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
El símbolo que portó Rodríguez mostraba la región fronteriza en disputa del Esequibo, la cual actualmente se encuentra administrada por la ciudad guyanesa de Georgetown.

Este martes, el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, se quejó de manera formal ante la Comunidad del Caribe (Caricom) del broche con el mapa de Venezuela que portó la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en su visita oficial a las islas de Granada y Barbados.

De acuerdo con el mandatario, el símbolo que portó Rodríguez mostraba la región fronteriza en disputa del Esequibo, el cual actualmente se encuentra administrado por la ciudad guyanesa de Georgetown, área de cerca de 160.000 km² que se encuentra en litigio con Caracas.

Ali consideró "profundamente lamentable" que en esos encuentros se haya visto la "exhibición prominente de símbolos" que afirman la reivindicación territorial de Venezuela sobre esa zona en disputa.

En la misiva enviada a la Comunidad del Caribe (Caricom), el líder guyanés apuntó que Venezuela no puede pretender normalizar mediante símbolos, mapas, legislación, nombramientos o exhibición oficial un asunto aún pendiente por resolver.

Asimismo, reitero que "el uso de los espacios de Caricom para proyectar o promover una reivindicación territorial contra un Estado miembro corre el riesgo de ser interpretado como aquiescencia o tolerancia".

Frente a la queja emitida por parte del presidente de Guyana, se manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, quien en un tono déspota expresó: ¿También va a prohibir los mapas, los libros de historia o cualquier símbolo que le incomode? La prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica, validada con fuerza desde el Acuerdo de Ginebra de 1966, mucho antes de esta escenificación mediática”.

Como si fuera poco, hizo referencia al territorio en disputa entre ambas naciones: Venezuela es una sola, y su historia y soberanía territorial no se borra ni con cartas, ni con poses, ni con shows improvisados. ¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!”.

Ante esto, el Caricom, por medio de un comunicado, manifestó que los eventos oficiales entre naciones del bloque “no deben utilizarse, ni directa ni indirectamente, para promover o aparentar legitimar reclamaciones".

Cabe destacar que la ciudad guyanesa, Georgetown, ha solicitado a la alta corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras aprobadas en un laudo en 1899, que Venezuela desconoce.

Por su parte, Caracas apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia guyanesa del Reino Unido, que anuló ese fallo y sentó las bases para una solución negociada.

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