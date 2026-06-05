Murió el Indio Solari, leyenda del rock argentino, a los 77 años

Carlos 'Indio' Solari, uno de los artistas más influyentes de Argentina en las últimas décadas, murió este viernes a los 77 años, según un parte policial.

El cantante, vocalista de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sufría la enfermedad de Parkinson al menos desde 2016.

Medios locales indican que murió este viernes de madrugada en su residencia de Parque Leloir, unos 33 Km al oeste de Buenos Aires.

El parte policial señala que Solari tenía Parkinson y que "nada indica o señala otra causa de muerte".

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Al frente de los "Redondos", Solari lanzó diez discos entre el final de la década de 1970 y el 2001, cuando la banda se separó.

Con su grupo solista, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, produjo cinco discos entre 2004 y 2018.

Con la muerte del Indio Solari llega a su fin una de las etapas más emblemáticas de la música argentina contemporánea. Aun así, su legado seguirá vigente a través de las canciones que acompañaron a millones de personas y de una trayectoria artística única, difícil de igualar dentro del rock latinoamericano.