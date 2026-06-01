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Lunes, 01 de junio de 2026
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Mundial 2026

Así fue el detrás de cámaras de la aparición de Luis Díaz en video de la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta Shakira

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Díaz, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Luis Díaz, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
El jugador del Bayern Múnich fue uno de los protagonistas del himno del Mundial 2026.

La canción oficial del Mundial 2026 que interpreta Shakira cuenta con casi 60 millones de vistas en YouTube.

El video, en el que aparecen grandes figuras del fútbol mundial, también aparece el colombiano Luis Díaz, el jugador de la Tricolor más importante en el mundo en la actualidad.

Precisamente, en las últimas horas se conoció el video detrás de cámaras del video oficial de la canción ‘Dai, Dai’ interpretada por la cantante colombiana Shakira y que será el himno de la cita orbital que arrancará el próximo 11 de junio.

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En un video publicado recientemente en redes sociales se pudo observar cómo se grabó la participación de Luis Díaz y otras figuras mundiales en el audiovisual oficial de Dai, Dai con Shakira.

En el corto video de menos de un minuto se observa al guajiro muy cómodo grabando algunas tomas que hicieron parte del video oficial de Dai, Dai.

Cabe resaltar que el jugador del Bayern Múnich aparece diciendo en inglés: “Estamos listos”. También aparecen otros jugadores como Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius, entre otros.

Para esta entrega, Shakira comparte escena con Burna Boy, destacado compositor y productor africano que aporta una fusión de sonidos globales al proyecto.

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La letra incluye varios idiomas y rinde homenaje a importantes figuras como Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y 'El Pibe' Valderrama.

También menciona diferentes países, entre ellos Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Japón.

Con este nuevo éxito, su nombre vuelve a sonar con fuerza en la FIFA, tras dejar huella con éxitos inolvidables como ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ en Brasil 2014, temas que marcaron a toda una generación y siguen asociados al espíritu de las grandes citas internacionales.

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