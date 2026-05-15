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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Irán

"No forman parte de las negociaciones": régimen de Irán rechaza propuesta de Rusia sobre su uranio y mantiene en vilo acuerdo

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Abbas Araghchi | Foto AFP
Abbas Araghchi | Foto AFP
El desarrollo del programa nuclear iraní ha sido uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones de paz mediadas por Pakistán.

Este viernes, el canciller del régimen de Irán, Abbas Araghchi, anunció que la propuesta de Rusia de llevarse el uranio iraní para facilitar el acuerdo de paz con Estados Unidos tendría que dejarse “para más adelante”, ya que las negociaciones se encuentran actualmente estancadas.

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El desarrollo del programa nuclear iraní ha sido uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones de paz mediadas por Pakistán para acabar con el conflicto militar iniciado el 28 de febrero.

“No forman parte de las negociaciones (…) Llegamos a la conclusión, dado que es (un tema) difícil y que estamos en casi un punto muerto en este asunto particular, de posponer esto para etapas posteriores de la negociación”, dijo Abbas Araghchi en una rueda de prensa.

Las declaraciones del canciller iraní se dan después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó a Irán y Estados Unidos a almacenar el uranio enriquecido en Rusia.

En una rueda de prensa, Vladimir dijo que “nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta. Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso”.

Además, recordó que, en el pasado, para el año 2015, Moscú llegó a almacenar uranio iraní, el cual fue aceptado por Estados Unidos e Israel.

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“Lo importante es desescalar la situación, pero me parece que nadie aceptaría eso (almacenar el uranio en suelo iraní), ni Estados Unidos ni Israel. Así ocurrió. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos”, concluyó el mandatario ruso.

Sin embargo, pese a las declaraciones, Abbas Araghchi insistió en que “Irán nunca ha querido armas nucleares. Lo dijimos en 2015. Tenemos un programa nuclear pacífico”.

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