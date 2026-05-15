NTN24
Viernes, 15 de mayo de 2026
Viernes, 15 de mayo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Canciller del régimen de Irán dice que duda de la "seriedad" de EEUU en las negociaciones y que acuerdo sobre uranio enriquecido está en "punto muerto"

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Abbas Araghchi (AFP)
Abbas Araghchi (AFP)
Araqchi también aseguró que está abierto a cualquier apoyo, incluido el de China, para resolver el conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, emitió este viernes unas declaraciones a los medios en las que habló del punto en el que se encuentran las negociaciones con Estados Unidos.

Araghchi indicó que Irán duda de la "seriedad" de Estados Unidos en las negociaciones y que hay “desconfianza” en las intenciones de los norteamericanos.

“Tenemos dudas sobre su seriedad, pero en el momento en que sintamos que hablan en serio y que están dispuestos a un acuerdo justo y equilibrado, sin duda continuaremos con las negociaciones”, declaró a los periodistas.

o

Araghchi mencionó que las negociaciones se encuentran en un “punto muerto” con Estados Unidos en cuanto a sobre cómo gestionar el uranio enriquecido. “Por el momento, no se está debatiendo ni negociando, pero lo abordaremos más adelante”, expresó.

El canciller, no obstante, también dijo este viernes que su gobierno ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que la administración del presidente Donald Trump afirma querer continuar las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Lo que se dijo sobre que Estados Unidos rechazó la propuesta iraní o la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense fue hace unos días, cuando el señor Trump tuiteó y dijo que era inaceptable", explicó Araghchi a los periodistas en la capital india.

"Pero después de eso, volvimos a recibir mensajes de los americanos en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo", añadió.

o

Araghchi también aseguró que está abierto a cualquier apoyo, incluido el de China, para resolver el conflicto.

"Mantenemos unas relaciones muy buenas con China, somos socios estratégicos y sabemos que los chinos tienen buenas intenciones. Por lo tanto, cualquier iniciativa por su parte que pueda apoyar la diplomacia sería bienvenida", aseguró.

El ministro está en la capital india, donde participa desde el jueves en una reunión de los BRICS.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Acuerdo nuclear con Irán

Irán - EEUU

Buques iraníes

Israel - Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Es el crimen más infame”: Mauricio Lizcano sobre los militares colombianos secuestrados por las Farc

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Gimenez, congresista republicano (AFP)
Carlos A. Giménez

Congresista Carlos Giménez confirma que presiona al Gobierno Trump por "elecciones libres y democráticas en Venezuela" y rechaza que el país sea manejado por una "dictadora interina"

Cárceles en Venezuela - Referencia Canva
Régimen

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Protestas en Venezuela contra el régimen - Foto: EFE
Transición democrática

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

John Lee Ratcliffe, director de la CIA (AFP)
Cuba

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Apagones en Cuba - EFE
Cuba

"Lo único que funciona en Cuba son las fuerzas del orden para reprimir": activista sobre crisis en la isla

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump aseguró que China acordó comprar 200 aviones Boeing tras reunión con Xi Jinping

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln - Foto: EFE
Régimen de Irán

"Trae los aviones más avanzados": coronel (r) explica impacto de que por primera vez en 23 años EE. UU. tenga tres portaviones en Oriente Medio

El papa León XIV y Donald Trump. (EFE)
Papa León XIV

Trump le envía nuevo mensaje al papa: "Es importante que lo entienda, Irán no puede tener armas nucleares"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump aseguró que China acordó comprar 200 aviones Boeing tras reunión con Xi Jinping

Crucero cuyo algunos de sus pasajeros fueron diagnosticados con hantavirus - Foto: EFE
hantavirus

Ciudad sudamericana niega que contagio de hantavirus en crucero se haya originado en su territorio

NASA en Latinoamérica | Foto EFE
América Latina

La NASA aterriza en Latinoamérica para evento sobre el futuro del espacio y el papel que tendrá la región

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln - Foto: EFE
Régimen de Irán

"Trae los aviones más avanzados": coronel (r) explica impacto de que por primera vez en 23 años EE. UU. tenga tres portaviones en Oriente Medio

El papa León XIV y Donald Trump. (EFE)
Papa León XIV

Trump le envía nuevo mensaje al papa: "Es importante que lo entienda, Irán no puede tener armas nucleares"

Maluma | Foto EFE
Maluma

Maluma ofrece este jueves concierto gratuito en esta ciudad por el lanzamiento de su nuevo álbum: esta es la hora y fecha

Embajada de EE. UU. en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Cuba

"Por primera vez, EE. UU. tiene una administración que ha comprendido la naturaleza de la amenaza de Cuba": experto analiza la advertencia de Trump al régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre