Canciller del régimen de Irán dice que duda de la "seriedad" de EEUU en las negociaciones y que acuerdo sobre uranio enriquecido está en "punto muerto"

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, emitió este viernes unas declaraciones a los medios en las que habló del punto en el que se encuentran las negociaciones con Estados Unidos.

Araghchi indicó que Irán duda de la "seriedad" de Estados Unidos en las negociaciones y que hay “desconfianza” en las intenciones de los norteamericanos.

“Tenemos dudas sobre su seriedad, pero en el momento en que sintamos que hablan en serio y que están dispuestos a un acuerdo justo y equilibrado, sin duda continuaremos con las negociaciones”, declaró a los periodistas.

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Araghchi mencionó que las negociaciones se encuentran en un “punto muerto” con Estados Unidos en cuanto a sobre cómo gestionar el uranio enriquecido. “Por el momento, no se está debatiendo ni negociando, pero lo abordaremos más adelante”, expresó.

El canciller, no obstante, también dijo este viernes que su gobierno ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que la administración del presidente Donald Trump afirma querer continuar las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Lo que se dijo sobre que Estados Unidos rechazó la propuesta iraní o la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense fue hace unos días, cuando el señor Trump tuiteó y dijo que era inaceptable", explicó Araghchi a los periodistas en la capital india.

"Pero después de eso, volvimos a recibir mensajes de los americanos en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo", añadió.

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Araghchi también aseguró que está abierto a cualquier apoyo, incluido el de China, para resolver el conflicto.

"Mantenemos unas relaciones muy buenas con China, somos socios estratégicos y sabemos que los chinos tienen buenas intenciones. Por lo tanto, cualquier iniciativa por su parte que pueda apoyar la diplomacia sería bienvenida", aseguró.

El ministro está en la capital india, donde participa desde el jueves en una reunión de los BRICS.