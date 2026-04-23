Diosdado Cabello asegura que más de 12 mil policías fueron destituidos y habla de bajar la cantidad de detenidos en Venezuela

Diosdado Cabello, quien funge como ministro del Interior y Justicia del régimen venezolano, aseguró este jueves que más de 12 mil policías fueron destituidos, al tiempo que habló sobre bajar la cantidad de detenidos de las cárceles venezolanas.

Cabello aseguró en el marco de la instalación de la Comisión Nacional para la Consulta y Reforma del Sistema de Justicia Penal en Venezuela que los policías fueron detenidos por actos de corrupción.

“Hemos ido nosotros destituyendo más de 12.000 policías que habían incurrido en actos de corrupción”, dijo. “Anoche mismo, una persona en el Estado Lara denunciaba ayer que lo habían detenido y le habían quitado su dinero”, agregó.

En ese sentido, indicó que los policías “que hicieron eso, en verdad no merecen llamarse policías, están detenidos y puestos y presentados a la orden de la justicia”.

A su vez, sostuvo que están desmontando irregularidades en contra de personas detenidas y habló de bajar la cantidad de personas detenidas.

“Un número importante de fiscales y jueces han sido destituidos y detenidos”, dijo. “Todo eso que hizo, que la justicia ni llegaba a tiempo ni era justa”, añadió.

De esa manera, señaló que el objetivo es “bajar la cantidad de personas detenidas para darle cumplimiento a la constitución”. “Hemos logrado que las excusas que se presentaban, que los que se autodefinían como pranes en las cárceles no dejaban salir a las personas para llevarlos a juicio porque tenían que pagarles. Eso ya no ocurre”, expresó.

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Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, la presión de Washington sobre el régimen venezolano se ha acentuado de tal manera que se ha visto obligado a realizar cambios al interior del país, como la apertura económica y la liberación de cientos de presos políticos.