La Vinotinto cayó apenas un puesto y una selección del mundo fue excluida de prestigioso ranking de selecciones de la FIFA

La FIFA actualizó este martes el ranking de la clasificación mundial de las selecciones femeninas en la que es la primera lista publicada desde diciembre.

En el listado la selección Colombia conservó su casilla número 20, por debajo de República de Corea, que ascendió dos casillas (19), y encima de Portugal (21), que subió una.

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La selección de Venezuela, por su parte, cayó una casilla respecto a la anterior clasificación, pues ahora aparece en la casilla número 43 y fue superada por Costa Rica (42). 'La Vinotinto' aparece por encima de la selección de Chile (44).

La selección de España, actual campeona del Mundial Femenino, mientras tanto, se mantuvo en el primer puesto, y Estados Unidos siguió en el segundo, según el ranking publicado por el ente rector del balompié.

El resto de los diez primeros puestos de la nueva clasificación lo completan respectivamente Inglaterra, Alemania, Japón, Brasil, Francia, Suecia, Canadá y Países Bajos.

Desde la publicación de la clasificación anterior se han disputado un total de 276 partidos internacionales relevantes, entre los que destacan las eliminatorias para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 que se celebrará en Brasil.

España, que se hizo con el primer puesto el pasado agosto, se mantuvo en la cima a pesar de la derrota sufrida la semana pasada como visitante ante Inglaterra. Las británicas (3) subieron un puesto e intercambiaron posiciones con Alemania (4).

La selección de Estados Unidos, que se ha destacado históricamente en la categoría femenina, ganó dos partidos y perdió uno en su serie de tres encuentros amistosos a principios de este mes contra el combinado de Japón, que subió tres puestos hasta el número 5.

El equipo nacional femenino de Suecia sufrió la mayor caída en el top 10, pues descendió tres puestos hasta la casilla número 8.

La selección de Corea del Norte, por otra parte, salió del top 10, que cierra Países Bajos, y calló dos puestos hasta el número 11.

¿Cuál selección del mundo fue excluida de prestigioso ranking de selecciones de la FIFA?

El número total de equipos en el grupo se redujo a 197 tras la retirada de las Islas Vírgenes Británicas después de cuatro años sin disputar un partido.

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La próxima edición de la clasificación mundial femenina, de acuerdo con lo informado por la FIFA, se publicará hasta el próximo 16 de junio.