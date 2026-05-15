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Viernes, 15 de mayo de 2026
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China y Estados Unidos

"Hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos": Trump tras fin de cumbre de dos días con Xi Jinping en la que hablaron de Taiwán e Irán

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping,. (AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping,. (AFP)
Antes de la cumbre, Trump había dicho que hablaría con Xi sobre la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, cerraron este viernes 15 de mayo una cumbre de dos días en la que tuvieron varios encuentros en Pekín.

Ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa para finalizar de manera oficial la serie de encuentros que incluyó una reunión privada, una cena y hasta un recorrido por el jardín de Zhongnanhai de la residencia presidencial.

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"Quiero agradecerle mucho. Ha sido una visita increíble. Creo que ha surgido mucho bien de ella. Hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, geniales para ambos países”, dijo Trump durante la breve conferencia de prensa.

Trump, ya desde el avión Air Force One de regreso a Washington, afirmó que habló sobre el delicado tema de Taiwán con su homólogo chino durante la cumbre bilateral y aseguró que no asumió ningún compromiso.

"El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, de regreso a Washington.

"Él no quiere ver una lucha por la independencia", agregó. "Yo no hice ningún comentario al respecto, lo escuché".

Trump añadió: "En cuanto a Taiwán, él tiene sentimientos muy fuertes; yo no asumí ningún compromiso en ningún sentido".

Antes de la cumbre, Trump había dicho que hablaría con Xi sobre la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, afirmaciones que se alejaban de la postura histórica de Washington de no consultar a Pekín sobre ese asunto.

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Hablando con los periodistas el viernes, de camino a Washington, Trump dijo sobre el tema de la venta de armas: "Tomaré una decisión en un periodo de tiempo relativamente corto".

Trump también afirmó el viernes que uno de los temas de la cumbre fue Irán. Mencionó que su homólogo chino, Xi Jinping, está firmemente convencido de que Irán no debería poseer armas nucleares.

"Él (Xi) está firmemente convencido de que no pueden tener armas nucleares y quiere que abran el estrecho de Ormuz", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Estados Unidos solo reconoce a China, pero su legislación le exige proporcionar armas a la democracia autogobernada de Taiwán para su defensa.

China ha jurado recuperar la isla y no ha descartado el uso de la fuerza, incrementando la presión militar en los últimos años.

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