¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves desde la Casa Blanca que los venezolanos "están bailando en las calles" debido a que, según él, están "contentos" porque "les está entrando mucho dinero gracias a las grandes petroleras que se están instalando allí".

Sin embargo, la realidad es que los venezolanos han salido a las calles con la intención de protestar contra el régimen de Delcy Rodríguez, y no de bailar, como lo aseguró el mandatario norteamericano.

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Los trabajadores denuncian que, con el pobre salario mínimo que reciben, no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, como comer, al tiempo que piden la liberación total y sin condiciones de todos los presos políticos sin excepción.

Las marchas exigen un cambio absoluto, que que haya una transición real hacia la democracia pues, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, los miembros del régimen continúan en el poder.

Para varios manifestantes, quienes han sufrido la represión del régimen por más de dos décadas, resultan indignantes las declaraciones de Trump, pues la situación en el país es mucho más grave de lo que la Casa Blanca parece considerarlo.

"La gente está muy contenta, están bailando en las calles porque les está entrando mucho dinero. Gracias a las grandes petroleras que se están instalando allí. Anoche estuve con ExxonMobil, el presidente estaba aquí y estamos hablando de Venezuela junto con muchas otras, Chevron, todas ellas. Todos estaban aquí anoche, todas quieren ir allí y a otros lugares", expresó Trump.

Fabio Valentín, economista venezolano, catedrático, magíster en gobernanza del Instituto Atlántico de Gobierno de España, resalta que otra de las razones por las que los venezolanos están marchando en las calles es por las constantes y prolongadas fallas en el servicio eléctrico.

"Adicionalmente también el oriente del país venezolano está viviendo una de las peores crisis que poco se ha hablado en el mundo debido al colapso de una de las principales vertientes o canalizadores de agua potable en el oriente del país, específicamente en los estados Sucre y Nueva Esparta", expuso Valentín en La Noche de NTN24.

Dicho colapso ocurrió debido a un temblor que se generó hace meses, pero Valentín denunció que, "producto evidentemente a la naturaleza chavista que se roba la plata y no hace mantenimiento a lo que debe", el sistema está todavía afectando y dejando sin agua potable a cientos de miles de venezolanos.

Ambar Castillo, madre de una joven de 16 años prisionera política del régimen venezolano, señaló, también en La Noche de NTN24, que el régimen madurista presenta pruebas "mal fundadas, mal implementadas, inventadas" para retener arbitrariamente a los ciudadanos.

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Jorge Rodríguez, indicó Castillo, está "acusando a personas que realmente son inocentes". "¿Cómo se le ocurre y en qué cabeza cabe que una niña de 16 años pueda asesinar, pueda ser terrorista, inventándole una serie de cargos sin pruebas, sin argumentos?", se cuestionó.

"Los verdaderos delincuentes, terroristas y asesinos están mandando, están en el poder", aseveró Castillo.