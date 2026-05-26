"Abelardo de la Espriella tiene muy buena relación con Marco Rubio y es cercano a círculos del presidente Trump": senador Rodrigo Lara

El exsenador de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró en El Informativo de NTN24 que Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de la República de Colombia, "es una figura muy reconocida en los sectores trumpistas".

Sobre de la Espriella, precisó Lara, "es conocida su muy buena relación con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ha sido una persona cercana a esos círculos políticos desde hace varios años, particularmente cuando se erradicó en el sur de la Florida".

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Para el exsenador e integrante del comité estratégico de la campaña del aspirante presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, este revelador vínculo deja entrever que "hay afinidad y que hay diálogo con sectores importantes del Gobierno de los Estados Unidos".

Se trata de algo que, en sus palabras, es "positivo para reconstruir las relaciones con ese país y eso redunda en más comercio, más empleo, más prosperidad para ambos países y naturalmente también más colaboración para combatir las amenazas comunes de los dos países".

De la Espriella, recordó Lara, recientemente posó en una foto "muy amistosa" con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. "Y pues esto lo que demuestra es básicamente, indudablemente, que hay afinidad, llamémoslo de esa manera", precisó.

Las declaraciones de Lara se conocen cuando faltan solo días para las próximas elecciones presidenciales en Colombia, que tendrán lugar este domingo 31 de mayo y que se dan en medio de una escalada violencia política en el país.