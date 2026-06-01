"No hemos encontrado evidencia de irregularidades": Iván Cepeda moderó denuncias sobre resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales

El candidato presidencial Iván Cepeda moderó las denuncias que hizo sobre supuestas irregularidades en el preconteo de los votos de la primera vuelta de las elecciones en Colombia que tuvieron lugar el domingo.

“Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora tengo que decir, porque soy una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento de esa labor evidencia sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, afirmó.

Indicó no obstante que su campaña va a esperar que culmine “el trabajo”. “Pero debo decirlo con claridad también, soy una persona honesta y rigurosa, no hemos encontrado evidencia, indicios o irregularidades”, expresó.

Iván Cepeda quedó segundo en el preconteo de las elecciones presidenciales e irá a disputar la presidencia de Colombia con Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta. Sin embargo, aseveró tan pronto se conocieron los resultados que hubo irregularidades en este proceso.

"Antes de entrar en otros temas dejemos claro que hay dos situaciones bastante confusas, el presidente se acaba de pronunciar sobre una de ellas, hay un desfase que queremos verificar sobre el censo electoral, queremos que se aclare, y segundo, existe información de un número indeterminado de mesas que estamos verificando en la cual se han presentado votaciones atípicas", aseguró.

"Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente claro este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche", añadió Cepeda.

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Cepeda obtuvo 9,6 millones de votos equivalentes al 40,9% de la votación y quedó por debajo de De la Espriella que sumó 10,3 millones de votos.