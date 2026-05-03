“La propuesta del régimen de Irán es básicamente de rendición de parte del hemisferio occidental”: experto internacional

Catorce puntos tendría la propuesta que presentó el régimen de Irán a Estados Unidos para poner fin al conflicto en medio oriente, el presidente Donald Trump dijo que revisaría en detalle el documento pero que quizás podría no ser suficiente.

Los guardianes de la revolución iraníes desafiaron este domingo a Washington a elegir entre una operación militar "imposible" o un "mal acuerdo" con Teherán.

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Sammy Eppel, consultor internacional, analista político y periodista experto en medio oriente, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de la propuesta que Irán presentó para poner fin al conflicto con Estados Unidos y señaló que es inaceptable porque no solo pide una rendición occidental, sino también una apropiación del estrecho de Ormuz.

“La propuesta de Irán es básicamente de rendición de parte del hemisferio occidental ante ellos, es la posición de los Ayatolás. Es completamente inaceptable, pues no menciona el tema nuclear e indica que Irán va a ser el dueño el estrecho de Ormuz, el cuál es un paso libre internacional, entonces esto no será aceptable por el presidente Trump”, aseguró el experto.