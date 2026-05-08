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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Dron estadounidense

Encontraron un dron con explosivos cerca al complejo del Aeropuerto El Dorado en Bogotá

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto El Dorado - AFP
Aeropuerto El Dorado - AFP
Los informes indican que el dron fue encontrado el miércoles a 5,4 kilómetros de la base aérea militar Catam.

Autoridades militares de Colombia confirmaron que hallaron un dron con fibra óptica y cargado con explosivos cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, un artefacto atribuido por inteligencia militar a grupos guerrilleros del país responsables de la ola de ataques terroristas que han azotado al país en plena campaña presidencial.

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Los informes indican que el dron fue encontrado el miércoles a 5,4 kilómetros de la base aérea militar Catam, próximo a dicha terminal aérea internacional en la capital colombiana.

"Los indicios (de la presencia del dron) llegaron desde la Fiscalía en el Cauca", dijo a la AFP un responsable del Ejército.

En una declaración publicada en la cuenta de X de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, un vocero militar aseguró que gracias a labores de inteligencia fue ubicada con exactitud la ubicación de los restos del dron.

“Este dispositivo tenía en su interior explosivos y adecuación no convencional para ser guiado con fibra óptica. La fuerza Aeroespacial Colombiana tiene la capacidad y la responsabilidad de velar por la seguridad de las unidades militares aéreas, por eso cuando se detecta este tipo de situaciones se activan los protocolos que nos permiten de manera inmediata proteger las instalaciones y el poder aeroespacial”, señaló.

Por otro lado, indicó que la Fuerza Aeroespacial y demás autoridades adelantan operaciones articuladas para fortalecer la seguridad en la capital del país.

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“Se han desplegado operativos con todas las instituciones que hacen parte del complejo aeronáutico El Dorado, donde hacen presencia el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional y los estamentos de seguridad de la Aeronáutica Civil para fortalecer la seguridad y garantizar el normal desarrollo de la operación aérea”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para alertar a las autoridades sobre este tipo de elementos sospechosos que ponen en riesgo la población civil.

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