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Jueves, 21 de mayo de 2026
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España prepara el mayor despliegue de su historia contra los incendios forestales tras un 2025 récord

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Un helicóptero en labores de extinción de un incendio en la localidad gaditana de Tarifa (España) - Foto: EFE
Un helicóptero en labores de extinción de un incendio en la localidad gaditana de Tarifa (España) - Foto: EFE
El despliegue incluirá a las fuerzas armadas y su Unidad Militar de Emergencias (UME), a la Guardia Civil, así como a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), además de diez hidroaviones y helicópteros.

España llevará a cabo en las próximas semanas "el mayor" despliegue jamás movilizado contra los incendios forestales tras un 2025 especialmente duro, anunció el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En los últimos años, España, en primera línea del cambio climático, sufrió olas de calor cada vez más largas, desde la primavera hasta el verano, con temperaturas que a veces superaron los 40 °C, creando condiciones ideales para incendios devastadores.

"El verano pasado España sufrió los peores incendios de su historia reciente", recordó Sánchez al inicio de un discurso en la base aérea de Torrejón, al este de Madrid.

En 2025 más de 393.000 hectáreas quedaron arrasadas por las llamas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

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Ante "la gravedad de la situación" y una amenaza que "desgraciadamente apunta a más", se establecerá "el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios, el mayor", insistió Sánchez.

Explicó que este despliegue incluirá a las fuerzas armadas y su Unidad Militar de Emergencias (UME), a la Guardia Civil, así como a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), unidades helitransportadas de personal especializado en la extinción de incendios, además de diez hidroaviones y helicópteros.

En un país muy descentralizado, donde las situaciones de emergencia las gestionan en primer lugar las comunidades autónomas, Sánchez pidió mejorar la coordinación.

"Es muy importante seguir reforzando, mejorando, elevando la calidad de nuestra coordinación", aseguró, estimando que "esta batalla, lo tenemos todos muy claro, se gana conjuntamente".

Paralelamente, el ministerio del Interior anunció el jueves que "adelanta al primero de junio" el comienzo de la campaña estival contra los incendios forestales "ante el riesgo de que se puedan repetir siniestros de la magnitud de los del año pasado".

En 2025, durante los más de 8.000 incendios registrados a lo largo del año (nueve de ellos de más de 10.000 hectáreas y cinco de más de 20.000), fallecieron ocho personas, 86 resultaron heridas y más de 42.000 fueron evacuadas, según el ministerio.

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