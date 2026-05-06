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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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Caso Jeffrey Epstein

Juez divulga la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: "es un regalo poder elegir el momento de decir adiós"

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
La carta estuvo bajo secreto durante años como parte del proceso penal contra el compañero de celda en California.

Este miércoles un juez de Estados Unidos publicó una nota de suicidio que supuestamente fue escrita por el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein semanas previas a su muerte en una cárcel de Nueva York.

El compañero de celda de Epstein ha dicho que encontró la misiva en un libro después de que el financiero intento, sin éxito, quitarse la vida, varias semanas antes de su fallecimiento en agosto de 2019.

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"Me investigaron durante meses... ¡¡¡No encontraron NADA!!!", se lee en la nota manuscrita. "Es un regalo poder elegir el momento de decir adiós", menciona la nota.

El texto concluye con: "¿Qué quieres que haga? ¡¿Ponerme a llorar?! No es gracioso... ¡¡NO VALE LA PENA!!".

La carta estuvo bajo secreto durante años como parte del proceso penal contra el compañero de celda en California.

Ahora, el juez Kenneth Karas del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York publicó la nota atendiendo una solicitud de The New York Times.

Aunque el documento no ha sido autenticado, fue publicado cuando circulan las preguntas sobre la muerte de Epstein a los 66 años mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

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Aunque el deceso del magnate fue declarado como suicidio, numerosas negligencias de seguridad en la cárcel y la falta de grabaciones de CCTV han alimentado dudas persistentes sobre la versión oficial.

Epstein fue encontrado herido en su celda a finales de julio de 2019, en lo que las autoridades calificaron como un intento de suicidio fallido. La nota se habría escrito supuestamente antes de este incidente.

El caso de Epstein ha seguido sacudiendo la política estadounidense y británica, ya que se han publicado documentos relacionados con la extensa investigación sobre la vida del delincuente sexual en los meses anteriores.

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