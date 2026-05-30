Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela

Desde el exilio, el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González se unió al pedido de convocar nuevas elecciones presidenciales para, según dijo, permitir que el país "avance" con un nuevo proceso "verdaderamente democrático y libre".

Aunque insistió en el mandato que recibió hace casi dos años, reconoció que los intereses de la república están "por encima de todo", su llamado llega después del denominado manifiesto de Panamá, con el que esta semana las fuerzas democráticas venezolanas, lideradas por la nobel de paz María Corina Machado, abrieron la puerta a negociaciones directas con el régimen para restaurar la democracia.

Orlando Avendaño, periodista, escritor venezolano y analista político, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando sobre esta petición hecha por el presidente legítimo de Venezuela y señaló que “Edmundo González, en un gesto de inmensa altura por el país, está dispuesto a colaborar en lo posible para que haya un proceso electoral, pese a que él fue el ganador de las últimas elecciones”.

“No es una renuncia, porque no está enterrando lo que fue el clamor del 28 de julio, pero viene otra etapa y está acompañando la construcción de un nuevo proceso electoral donde la defensa no va a estar en torno a su elección sino a respetar la legitimidad que le otorgaron los venezolanos a través de un nuevo proceso que brinde la legitimidad a otra persona, estaría sirviendo como una especia de puente de transición entre el 28 de julio y el nuevo proceso electoral que habría en Venezuela”, complementó.

El invitado reforzó su argumento aseverando que “las circunstancias han cambiado, la Venezuela después del 3 de enero es muy diferente a la que había antes. Al final lo que ocurrió el 28 de julio no fue que los venezolanos votaran por un candidato en sí, sino que expresaron su clamor de querer un cambio, pues cabe recordar que él participó porque la dictadura no le permitió participar a María Corina Machado”.