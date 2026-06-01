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Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella acepta invitación a debate de candidatos presidenciales de Semana e insta a Iván Cepeda a reconocer los resultados y participar

junio 1, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Yesid Lancheros, director de Semana, hizo pública la carta de invitación enviada a ambos candidatos con los detalles del debate.

El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella aceptó este lunes la invitación de la revista Semana a un debate antes de las elecciones de la segunda vuelta e instó a su contrincante Iván Cepeda a reconocer los resultados de los comicios del domingo y, posteriormente, participar.

De la Espriella citó la publicación en la red social X de Yesid Lancheros, director de Semana, quien hizo pública la carta de invitación enviada a ambos candidatos con los detalles del debate.

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"Aquí está la fecha y la hora, debate en Semana, martes 9 de junio a las 7 pm. Lo único que tienes que hacer Iván Cepeda Castro es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar", escribió de la Espriella.

El candidato del movimiento independiente Defensores de la Patria pidió a Cepeda convocar al debate a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, y adelantó que él los estará "esperando en los estudios de Semana" junto a José Manuel Restrepo, quien sería su vicepresidente de ganar la presidencia.

"El País tiene que conocer quiénes son los que van a gobernar y a sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino. ¡Firme Por La Patria!", concluyó el candidato en su publicación.

Semana invitó a los candidatos argumentando que "su participación será fundamental para propiciar un espacio de intercambio de ideas entre los aspirantes a la Presidencia de la República".

En 'El debate: candidatos presidenciales 2026', según Semana, se debatirán "los principales desafíos que enfrenta Colombia en materia económica, social, institucional y ambiental".

La invitación de Semana y el nuevo pronunciamiento de De la Espriella, quien obtuvo el 43,7% de los votos en la primera vuelta, seguido por Cepeda, con el 40,9%, se da luego de que el candidato del Pacto Histórico llamara al debate bajo unas condiciones que no especificó inmediatamente.

"Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer", escribió Cepeda a primera hora del domingo.

Una hora más tarde y antes de conocer la invitación de Semana, De la Espriella le respondió: "¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo".

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Se espera un pronunciamiento oficial de Cepeda sobre la invitación de Semana al debate. El candidato del oficialismo, cabe resaltar, se negó a asistir a los debates que se realizaron antes de la primera vuelta presidencial, para la que las encuestas lo vaticinaban primero.

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