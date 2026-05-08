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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Ataque a Ucrania

“No hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego”: Ucrania acusa a Rusia de ignorar el alto el fuego por el Día de la Victoria

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodimir Zelenski | Foto AFP
Volodimir Zelenski | Foto AFP
Frente a los ataques, Zelenski afirmó que espera la llegada de negociadores de Estados Unidos a Ucrania en las próximas semanas.

A principios de esta semana, Rusia le planteó a Ucrania una tregua temporal por el Día de la Victoria, sin embargo, este viernes, los dos países se atacaron mutuamente, rompiendo de facto el alto al fuego unilateral declarado por Moscú.

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Según la fuerza aérea ucraniana, Moscú lanzó durante la noche 67 drones de largo alcance contra el país. Esta es la cifra más baja en casi un mes.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia e indicó que Moscú "ni siquiera" hizo un "intento simbólico" de respetar su propio alto al fuego unilateral.

"Por parte de Rusia, no hubo ni siquiera un intento simbólico de cesar el fuego en el frente. Al igual que hicimos en las últimas 24 horas, Ucrania responderá de la misma manera también hoy", escribió el mandatario ucraniano en la red social X, al señalar que las fuerzas rusas continuaron atacando posiciones ucranianas durante la noche.

Por su parte, Rusia aseguró el viernes haber respondido "de manera simétrica" a las "violaciones" del alto el fuego por parte de Ucrania.

La defensa aérea rusa afirmó haber interceptado 409 drones ucranianos desde la entrada en vigor de su cese de hostilidades. Estos drones habrían sido derribados en una decena de regiones, incluida la de Moscú.

Cabe resaltar que en las últimas semanas, el ejército ucraniano, reforzó sus capacidades en materia de drones, intensificó sus ataques contra Moscú y en profundidad en territorio ruso.

Frente al evento, Rusia anunció que no habrá equipamiento militar en el desfile del 9 de mayo en Moscú, por primera vez en casi 20 años. Además, las autoridades ordenaron cortes intermitentes de internet en la capital rusa.

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Las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto quedaron en segundo plano desde la operación militar en Medio Oriente a finales de febrero.

No obstante, Zelenski afirmó que espera la llegada de negociadores de Estados Unidos a Ucrania en las próximas semanas, "en el cruce entre la primavera y el verano", para nuevas conversaciones.

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