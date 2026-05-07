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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Régimen de Irán

Rusia planea suministrar a Irán drones avanzados para atacar tropas de EE. UU. y aliados en Oriente Medio, según The Economist

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El espacio periodístico reporta que el plan incluye la entrega de 5.000 drones guiados por fibra óptica y satélite.

En un reciente informe, el medio de comunicación británico, The Economist, sostuvo que agentes de inteligencia bajo anonimato sugieren que Rusia planea suministrar a Irán drones avanzados de corto y largo alcance para atacar tropas de EE. UU. y aliados en Oriente Medio.

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El plan incluye, según el reporte, la entrega de 5.000 drones guiados por fibra óptica y satélite, lo que marca una transferencia con tecnología diseñada para evadir defensas aéreas.

El pasado 26 de abril, Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán, llegó a Rusia para abordar "asuntos regionales y globales” tras la escalada con Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz.

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"La visita a Rusia brinda la oportunidad de dialogar con funcionarios rusos sobre los últimos acontecimientos", declaró Araghchi en un comunicado a su llegada a San Petersburgo.

Como parte de su agenda, el ministro se reunió con altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, en Moscú.

A la fecha, Putin mantiene una alianza estratégica y militar cercana con el régimen de los ayatolás.

Estos lazos se basan en intereses geopolíticos comunes frente a EE. UU. y el suministro de tecnología militar.

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En paralelo, el Kremlin busca mantener canales de trabajo funcionales con Donald Trump para gestionar los conflictos en Ucrania e Irán.

Rusia e Irán han firmado acuerdos de defensa y son socios económicos, especialmente bajo sanciones occidentales.

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